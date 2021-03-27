Київ фактично усипаний закинутими промисловими будівлями і колишніми заводами.
Дивися повний текст Раміль Мехтієв: ревіталізація Києва. Зробити занедбане привабливим.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 12:09
Раміль Мехтієв: ревіталізація Києва. Зробити занедбане...
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Дивися повний текст Раміль Мехтієв: ревіталізація Києва. Зробити занедбане привабливим.
Додано: Чет 22 кві, 2021 12:09
Сравнивать Лондон с инвестициями в трилионы фунтов и столицу банановой республики где не могут даже пару станций метро построить за пару лет - это жесть.
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