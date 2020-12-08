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Amazon готується до запусків
власних інтернет-супутників...

Amazon готується до запусків власних інтернет-супутників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:39

Amazon готується до запусків власних інтернет-супутників...

Пропонуємо до обговорення:
United Launch Alliance надасть компанії Amazon дев'ять ракет Atlas 5 для відправки на орбіту першої партії супутників. Вони стануть фундаментом проєкту Kuiper, який, за задумом глави компанії Джеффа Безоса, повинен стати аналогом Starlink від SpaceX.

Дивися повний текст Amazon готується до запусків власних інтернет-супутників проєкту Kuiper.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:39

Есть неточность, в Европе Starlink стоит 99 Евро в месяц, а не долларов, как в США.
gretzky_vic
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:52

  gretzky_vic написав:Есть неточность, в Европе Starlink стоит 99 Евро в месяц, а не долларов, как в США.

В чем/где неточность? -- вся статья -- про Штаты...
_hunter
 
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