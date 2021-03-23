Про це написав у Telegram представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.
Дивися повний текст Норми про безкоштовні 2 гектари землі діють — Мокан.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 17:20
Норми про безкоштовні 2 гектари землі діють — Мокан
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Норми про безкоштовні 2 гектари землі діють — Мокан.
Додано: Чет 22 кві, 2021 17:20
Так объявили же что право есть, земли нет. Растащили по мутным схемам :) Земля есть только для прикорытных ;)
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