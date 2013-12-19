Samsung запропонував перетворити старі смартфони на...
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Кожен сам може подарувати друге життя гаджету. Я повісив на холодильнику старезний планшет, причепив старі комп'ютерні колонки, встановив Foobar2000 і отримав чудовий медіацентр, що працює через wifi - усі програми УР, класична та оперна музика - плейлист робиш на свій смак і насолоджуєшся! Крім того завжди під рукою таймер на кухні. Це просто спосіб життя, що ти обираєш. http://waldi.atwebpages.com/computer.html#android