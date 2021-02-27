|
|
|
Finance.ua: Фальшиві поліси автоцивілки: як вберегтися...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:17
Пропонуємо до обговорення:
Кожен десятий поліс автоцивілки в Україні є підробленим
Вітчизняні аферисти йдуть у ногу з часом і освоюють все нові й нові сфери. Освоїли вони й ринок обов’язкового страхування цивільноправової відповідальності власників транспортних засобів. За різними оцінками, приблизно кожен десятий поліс автоцивілки в Україні є підробленим.
Дивися повний текст Фальшиві поліси автоцивілки: як вберегтися від обману
-
D2
-
-
- Повідомлень: 97
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:17
"Також варто перевірити статус поліса, який вам оформлює агент, у централізованій базі даних МТСБУ"
Так может это как раз самый первый и обязательный пункт? Первым делом проверить или ваш полис зарегистрирован и есть в базе, а все остальное это вторично и цена в том числе. Многие компании (агенты) делают очень хорошие скидки и их полисы зарегистрированы и действительны, но при этом имеют цену ниже чем у конкурентов. И не факт, что вам мошенники не впихнут по более высокой или средней цене, чтобы вы не подумали, что тут есть подвох.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6837
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 407 раз.
- Подякували: 687 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:28
Ще є варіант для більш лінивих - відкриваєте Дію і перевіряєте там свій техпаспорт - якщо на ньому є біжуча стрічка де пише що поліс дійсний - тоді все ок
-
nighthawk5
-
-
- Повідомлень: 146
- З нами з: 18.07.20
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:22
А зачем нам полиция,которая висит на шее налогоплательщиков?Это их обязанность выявлять подобных аферистов.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 2299
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 597 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 кві, 2021 05:30
nighthawk5 написав:
Ще є варіант для більш лінивих - відкриваєте Дію і перевіряєте там свій техпаспорт - якщо на ньому є біжуча стрічка де пише що поліс дійсний - тоді все ок
У меня есть бегущая строка, полис куплен (электронный). В техпаспорте 2 ВИНа, в Дие указан тот, который на пластике на первой строка, а в полисе тот, который на второй (и который на торпеде под лобовым стеклом).
-
summacut
-
-
- Повідомлень: 1898
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 373 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 кві, 2021 23:38
sena_2008atp написав:
А зачем нам полиция,которая висит на шее налогоплательщиков?Это их обязанность выявлять подобных аферистов.
ловят их одни, а вас за левый полис штрафанут другие + в случае дтп вы еще и ремонт оплатите.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6837
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 407 раз.
- Подякували: 687 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|1959
|
|
|2
|3111
|
П'ят 19 бер, 2021 08:16
GALeon
|
|1
|2187
|
|