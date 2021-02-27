RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Страхування
/
Finance.ua: Фальшиві поліси
автоцивілки: як вберегтися...

Finance.ua: Фальшиві поліси автоцивілки: як вберегтися...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:17

Finance.ua: Фальшиві поліси автоцивілки: як вберегтися...

Пропонуємо до обговорення:
Кожен десятий поліс автоцивілки в Україні є підробленим
Вітчизняні аферисти йдуть у ногу з часом і освоюють все нові й нові сфери. Освоїли вони й ринок обов’язкового страхування цивільноправової відповідальності власників транспортних засобів. За різними оцінками, приблизно кожен десятий поліс автоцивілки в Україні є підробленим.

Дивися повний текст Фальшиві поліси автоцивілки: як вберегтися від обману
D2
 
Повідомлень: 97
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:17

"Також варто перевірити статус поліса, який вам оформлює агент, у централізованій базі даних МТСБУ"
Так может это как раз самый первый и обязательный пункт? Первым делом проверить или ваш полис зарегистрирован и есть в базе, а все остальное это вторично и цена в том числе. Многие компании (агенты) делают очень хорошие скидки и их полисы зарегистрированы и действительны, но при этом имеют цену ниже чем у конкурентов. И не факт, что вам мошенники не впихнут по более высокой или средней цене, чтобы вы не подумали, что тут есть подвох.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6837
З нами з: 20.01.15
Подякував: 407 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:28

Ще є варіант для більш лінивих - відкриваєте Дію і перевіряєте там свій техпаспорт - якщо на ньому є біжуча стрічка де пише що поліс дійсний - тоді все ок
nighthawk5
Аватар користувача
 
Повідомлень: 146
З нами з: 18.07.20
Подякував: 25 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:22

А зачем нам полиция,которая висит на шее налогоплательщиков?Это их обязанность выявлять подобных аферистов.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2299
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 05:30

  nighthawk5 написав:Ще є варіант для більш лінивих - відкриваєте Дію і перевіряєте там свій техпаспорт - якщо на ньому є біжуча стрічка де пише що поліс дійсний - тоді все ок

У меня есть бегущая строка, полис куплен (электронный). В техпаспорте 2 ВИНа, в Дие указан тот, который на пластике на первой строка, а в полисе тот, который на второй (и который на торпеде под лобовым стеклом).
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1898
З нами з: 19.11.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 23:38

  sena_2008atp написав:А зачем нам полиция,которая висит на шее налогоплательщиков?Это их обязанность выявлять подобных аферистов.

ловят их одни, а вас за левый полис штрафанут другие + в случае дтп вы еще и ремонт оплатите.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6837
З нами з: 20.01.15
Подякував: 407 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua запускає страхування на сайті
Ірина_ » Чет 15 кві, 2021 15:06
0 1959
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 кві, 2021 15:06
Ірина_
Finance.ua: Сколько вы реально получите по ОСАГО в...
D2 » П'ят 12 бер, 2021 23:24
2 3111
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 бер, 2021 08:16
GALeon
Finance.ua: Когда страховая компания может потребовать у...
D2 » Суб 27 лют, 2021 13:56
1 2187
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 лют, 2021 13:56
poliszahyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.