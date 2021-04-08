Різниця між найнижчими та найвищими цінами на ПЛР-тести для визначення COVID-19 в аеропортах світу досягає $400.
Дивися повний текст Аеропорти світу з найдорожчими і найдешевшими ПЛР-тестами (інфографіка).
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Додано: Нед 25 кві, 2021 09:10
Аеропорти світу з найдорожчими і найдешевшими...
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Дивися повний текст Аеропорти світу з найдорожчими і найдешевшими ПЛР-тестами (інфографіка).
Додано: Нед 25 кві, 2021 09:10
Раніше жартували коли треба надати багатсько якихось паперів, що типу треба ледве не аналізи здавати. І ось, це реальність, тепер дійсно треба аналізи здавати. Який маразм :( Хтось непогано заробляє на цих тестах...
Додано: Нед 25 кві, 2021 18:09
И тут мы москалей уделали. Наш тест самый тестовый поэтому в 2раза дороже чем в Москве и назло узурпатору деду луке почти в 3 раза дороже чем в Минске.
Додано: Нед 25 кві, 2021 20:22
В Борисполе в аэропорту, 21.04.2021делал за 720грн. Про какие вы 40уе пишете. Утром сделал, вечером результат и автоматически подвязка к приложению Дия дома.
Додано: Нед 02 тра, 2021 10:17
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