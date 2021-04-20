Україна за рік роботи нового закону “Про публічні закупівлі” заощадила 2,9 млрд грн завдяки зниженню порогу для обов’язкових закупівель у Prozorro.
Дивися повний текст Закупівлі у Prozorro: Україна за рік заощадила 2,9 мільярда гривень.
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Додано: Нед 25 кві, 2021 10:30
Закупівлі у Prozorro: Україна за рік заощадила 2,9...
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Дивися повний текст Закупівлі у Prozorro: Україна за рік заощадила 2,9 мільярда гривень.
Додано: Нед 25 кві, 2021 10:30
интиресно есть ещё где то в мире такая Prozorro( думаю нет) мы сами себе не верим, одни прокладки создаём
Додано: Нед 25 кві, 2021 11:20
вот не надо про экономию.... благодаря прозорро, я не мог организовать закупки техники именно такой какой считал нужным... в результате "красавцы" с прозорро продали нам ноутбуки (весьма плохенькие кстати) стоимостью 13 тыс. по 16 тыс грн., ах какая экономия.... я подумал, мне проще уволиться, чем воевать с этим.... раз вам так нравится, кушайте, но без меня...
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