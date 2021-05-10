Правила нарахування субсидій змінили

Додано: Суб 15 тра, 2021 21:40

Amethyst написав: но жильцы подъезда (64 квартир) сами, даж без ОСББ и ЖЭКа спокойно могут скинуться кто-скока может но жильцы подъезда (64 квартир) сами, даж без ОСББ и ЖЭКа спокойно могут скинуться кто-скока может

платят налоги тому кто повезёт, чтоб он заправил машину,

платят налоги тому кто купит мяса,

а потом едят бесплатный шашлык и пьют бесплатную водку - что почти как государственная бесплатная медицина, и часто бывает так что скидываются все поровну, а водки больше выпиет кто-то один

шашлык готовится опять же кем-то одним, причем в этом случае работа по приготовлению обычно бесплатная и это можно сравнить с исполнением мужского долга перед родиной в армии

Ты вообще ничего не понял.ОСББ это установленная законом форма управления домом. Это не значит что жителям запрещается управлять домом как-то иначе, без организации ОСББ. До появления ОСББ ведь тоже люди как-то управляли своими домами, ведь живут люди не только в многоэтажках и даже дом на два хозяина требует совместных усилий. Могу ещё классика вспомнить и его Калабуховский дом.Метафора не о конкретном названии, а о том что когда люди объеденяются для решения совместных задач они огранизуют прообраз государства.Даже когда договариваются поехать на шашлык:В ОСББ просто всё это держится не на договорёрнностях и здравом смысле, а явно прописано в законах: как создаётся ОСББ, как принимает решения. Хотя по факту это тот же шашлых но в размерах 100-200 квартир.А государство это ещё более огромный шашлык.