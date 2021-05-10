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Правила нарахування
субсидій змінили

Правила нарахування субсидій змінили
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  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 19:25

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Amethyst написав:Даёшь ОСББ!
ОСББ это государство в миниатюре.

Или правильней наоборот: государство это ОСББ масштабами со страну. Я уже давно использую это метафору.

метафорить то мона как заблагорассудится :) но жильцы подъезда (64 квартир) сами, даж без ОСББ и ЖЭКа спокойно могут скинуться кто-скока может и установить видеонаблюдение и сделать ремонт входной группы, заменить почтовые ящики. Нужен организатор, который готов ну хотя бы пару раз нашару все это провернуть, только из-за того, шо ему... за подъезд обидно :)
Зато после этого жильцы згуртувалися, чужих в подъезд не пускают, нариков по ночам гоняют, участкового привлекли. И без всяких бабулек-консьержек, чиста вседоступное ВайФай-видеонаблюдение.
И похоже ОСББ таки создадут, вернее присоединяться к.. паре подъездов другого дома :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 21:40

Re: Правила нарахування субсидій змінили

  Amethyst написав:но жильцы подъезда (64 квартир) сами, даж без ОСББ и ЖЭКа спокойно могут скинуться кто-скока может

Ты вообще ничего не понял.

ОСББ это установленная законом форма управления домом. Это не значит что жителям запрещается управлять домом как-то иначе, без организации ОСББ. До появления ОСББ ведь тоже люди как-то управляли своими домами, ведь живут люди не только в многоэтажках и даже дом на два хозяина требует совместных усилий. Могу ещё классика вспомнить и его Калабуховский дом.

Метафора не о конкретном названии, а о том что когда люди объеденяются для решения совместных задач они огранизуют прообраз государства.

Даже когда договариваются поехать на шашлык:
  • платят налоги тому кто повезёт, чтоб он заправил машину,
  • платят налоги тому кто купит мяса,
  • а потом едят бесплатный шашлык и пьют бесплатную водку - что почти как государственная бесплатная медицина, и часто бывает так что скидываются все поровну, а водки больше выпиет кто-то один
  • шашлык готовится опять же кем-то одним, причем в этом случае работа по приготовлению обычно бесплатная и это можно сравнить с исполнением мужского долга перед родиной в армии

В ОСББ просто всё это держится не на договорёрнностях и здравом смысле, а явно прописано в законах: как создаётся ОСББ, как принимает решения. Хотя по факту это тот же шашлых но в размерах 100-200 квартир.

А государство это ещё более огромный шашлык.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Суб 15 тра, 2021 21:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 21:42

Re: Правила нарахування субсидій змінили

  Amethyst написав:Нужен организатор, который готов ну хотя бы пару раз нашару все это провернуть

Президент и Верховная Рада, или точнее партия которая пытается поставить своего кандидата президентмо и попасть своим списком в парламент.

Ведь при организации шашлыка, особенно если компания не три человека - так же есть пассивные участники которые едут просто поесть, и есть активные которые непосредственно всё организуют.
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 21:53

Re: Правила нарахування субсидій змінили

  vitaliy_berdinskikh написав:ОСББ это установленная законом форма управления домом

Мне Анархия подходит
Законы в Неньке не выполняются, а анархический уклад не требует принуждения.
Все делается добровольно.
И без всяких метафоррр.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 21:56

Re: Правила нарахування субсидій змінили

  Amethyst написав:Мне Анархия подходит
Когда сосед снизу сносит несущую стену, а сосед сверху достраивает балкон и у тебя нет совершенно никаких способов повлиять на них?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 21:56

Re: Правила нарахування субсидій змінили

  Amethyst написав:И без всяких метафоррр.

Нда, что тут сказать?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 22:13

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Amethyst написав:Мне Анархия подходит
Когда сосед снизу сносит несущую стену, а сосед сверху достраивает балкон и у тебя нет совершенно никаких способов повлиять на них?

По определению, если соседи -- анархисты, то они ничо не сносят пока со мной не переговорят.
Сносят без спроса тока государственники, для которых не работают законы :(
Amethyst
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  #<1 ... 5678
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