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Чому мало громадян користуються
недержавними пенсійними...

Чому мало громадян користуються недержавними пенсійними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 07:26

Чому мало громадян користуються недержавними пенсійними...

Пропонуємо до обговорення:
Лише близько мільйона українців мають рахунки в недержавних пенсійних фондах.

Дивися повний текст Чому мало громадян користуються недержавними пенсійними фондами — пояснення Мінсоцполітики.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 07:27

Чому пані Лазебна забуває говорити про те, що із 60% виплат пенсіі з недержавного пенсійного фонду вона здирає 18% пдфо і 1,5% військового збору як із незаконних доходів. При цьому власники овгз з доходів не платять нічого. А з дивідендів олігархів беруть лише 5%.
ovsivolo
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 07:52

Как бы интересно. Но почитал, каких либо гарантий вкладов и прогнозирования доходов, желательно в привязке к стабильным валютам не увидел, как и куда вложены деньги не понятно. В общем некие темные лошадки, можно вляпаться или как минимум участие может себя не оправдать.
Востаннє редагувалось Igorten в Сер 28 кві, 2021 08:09, всього редагувалось 4 разів.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 08:02

Re: Чому мало громадян користуються недержавними пенсійними.

Ответ простой:
С такой ежегодной инфляцией даже наивный Буратино не станет закапывать свои пять сольди в наши пенсионные фонды. На момент "созревания" не то что куртку, резинку от трусов на влоШенное не купишь.
antey1969
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