Всього прибутковими в цей період були 65 з 73-х працюючих в Україні банків.
Дивися повний текст НБУ назвав найприбутковіші і найзбитковіші банки України (інфографіка).
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Додано: Сер 28 кві, 2021 08:34
НБУ назвав найприбутковіші і найзбитковіші банки України...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ назвав найприбутковіші і найзбитковіші банки України (інфографіка).
Додано: Сер 28 кві, 2021 08:34
Банки вонючки потихоньку загибаются. И это плохо опять будет очередная монополия и договорняки крупных банков.
Додано: Сер 28 кві, 2021 10:06
Додано: Сер 28 кві, 2021 11:40
Да а самый прибыльный банк так и не назвали, он НБУ и есть самый прибыльный банк все остальные просто нервно курят в стороне, вот только неизвестно кто конечный бенифициар и куда идут налоги и прибыль НБУ, явно не в Украину.
Додано: Сер 28 кві, 2021 11:59
Как раз "под фонд" вообще в любой нести можно -- за исключением тех, что пересекаются. С валютой -- если "на хранение" -- аналогично.
Так что вообще никаких проблем...
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