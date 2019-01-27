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НБУ назвав найприбутковіші і
найзбитковіші банки України...

НБУ назвав найприбутковіші і найзбитковіші банки України...
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 08:34

НБУ назвав найприбутковіші і найзбитковіші банки України...

Пропонуємо до обговорення:
Всього прибутковими в цей період були 65 з 73-х працюючих в Україні банків.

Дивися повний текст НБУ назвав найприбутковіші і найзбитковіші банки України (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 08:34

Банки вонючки потихоньку загибаются. И это плохо опять будет очередная монополия и договорняки крупных банков.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 08:47

Нам до договорняков очень далеко - 70 банков на рынке.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 10:06

  vitaliy_berdinskikh написав:Нам до договорняков очень далеко - 70 банков на рынке.


вроде и 70, а как ложить депо:
под фонд - еле 10к наберется
валюту на хранение - тоже еле 10к
и иногда еще и пересекаются
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 11:40

Да а самый прибыльный банк так и не назвали, он НБУ и есть самый прибыльный банк все остальные просто нервно курят в стороне, вот только неизвестно кто конечный бенифициар и куда идут налоги и прибыль НБУ, явно не в Украину.
takcete
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 11:59

  cohan написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Нам до договорняков очень далеко - 70 банков на рынке.


вроде и 70, а как ложить депо:
под фонд - еле 10к наберется
валюту на хранение - тоже еле 10к
и иногда еще и пересекаются

Как раз "под фонд" вообще в любой нести можно -- за исключением тех, что пересекаются. С валютой -- если "на хранение" -- аналогично.
Так что вообще никаких проблем...
_hunter
 
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А де статистика по МІБ і бажано у динаміці за 5 останніх років
svyatoslav_hromyak
 
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