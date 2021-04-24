Рейтинг найбільш довговічних автомобілів публікує Forbes.
Дивися повний текст Названо авто з «вічним» двигуном: легко може подолати 500 тис. км.
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Додано: Суб 01 тра, 2021 15:34
Названо авто з «вічним» двигуном: легко може подолати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо авто з «вічним» двигуном: легко може подолати 500 тис. км.
Додано: Суб 01 тра, 2021 19:05
Додано: Суб 01 тра, 2021 19:19
Re: Названо авто з «вічним» двигуном: легко може подолати...
И где в этом списке Ланос? Для Украины самое актуальное авто, которое проезжало 400ткм за 2 года под таксистом, после чего продавалось с пробегом, скрученным до 25ткм и после этого проезжало еще 150ткм. И такой нехилый пробег при практически отсутствующем обслуживании движка и коробки! А после капремонта за 400долларов у машины начинается новая жизнь
Додано: Суб 01 тра, 2021 21:50
Новая жизнь с новыми дырками в кузове
Додано: Нед 02 тра, 2021 00:35
avk А не надо брать украинской сборки! Поляки, если их не били, до сих пор без дырок.... Да корейские еще нормально ездят!
Додано: Нед 02 тра, 2021 09:36
Одни сараи с двигателями от 3 до 5 литров, вы до двух литров назовите авто с «вечным» двигателем.
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