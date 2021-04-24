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Названо авто з «вічним»
двигуном: легко може подолати...

Названо авто з «вічним» двигуном: легко може подолати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 15:34

Названо авто з «вічним» двигуном: легко може подолати...

Пропонуємо до обговорення:
Рейтинг найбільш довговічних автомобілів публікує Forbes.

Дивися повний текст Названо авто з «вічним» двигуном: легко може подолати 500 тис. км.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 15:34

Да. Немцев опрокинули не по детски.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 19:05

  p_a_l написав:Да. Немцев опрокинули не по детски.


Немцы сами себя опустили, когда перешли на одноразовые автомобили.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 19:19

Re: Названо авто з «вічним» двигуном: легко може подолати...

И где в этом списке Ланос? Для Украины самое актуальное авто, которое проезжало 400ткм за 2 года под таксистом, после чего продавалось с пробегом, скрученным до 25ткм и после этого проезжало еще 150ткм. И такой нехилый пробег при практически отсутствующем обслуживании движка и коробки! А после капремонта за 400долларов у машины начинается новая жизнь :)
konsts1174
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 21:50

  konsts1174 написав:И где в этом списке Ланос? Для Украины самое актуальное авто, которое проезжало 400ткм за 2 года под таксистом, после чего продавалось с пробегом, скрученным до 25ткм и после этого проезжало еще 150ткм. И такой нехилый пробег при практически отсутствующем обслуживании движка и коробки! А после капремонта за 400долларов у машины начинается новая жизнь :)

Новая жизнь с новыми дырками в кузове :)
avk
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 23:40

А какой умник это составил ? Опус заказухой попахивает
brovchenko_mihail
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 00:35

avk А не надо брать украинской сборки! Поляки, если их не били, до сих пор без дырок.... Да корейские еще нормально ездят!
konsts1174
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 09:36

Одни сараи с двигателями от 3 до 5 литров, вы до двух литров назовите авто с «вечным» двигателем.
tigr-uu
 
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