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Pfizer обіцяє таблетки проти COVID-19 вже до кінця 2021 року
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Додано: Вів 04 тра, 2021 13:37
Пропонуємо до обговорення:
Експериментальні таблетки від Pfizer для лікування COVID-19 при перших ознаках можуть з’явитися у доступі до кінця 2021 року.
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Додано: Вів 04 тра, 2021 18:51
Второй вариант есть?
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rotator
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Додано: Сер 05 тра, 2021 09:06
rotator написав:
Второй вариант есть?
Якщо вони пройдуть успішно і Управління з продовольства і медикаментів США схвалить ліки, до кінця року вони зможуть бути доступними по всій території США.
Але коли препарат пошириться за межами країни – невідомо.
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_hunter
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