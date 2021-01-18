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У Харкові капітально ремонтують кільцеву дорогу, —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 тра, 2021 14:42
Пропонуємо до обговорення:
У Харкові капітально ремонтують кільцеву дорогу. За президентською програмою "Велике будівництво" на 58 км за маршрутом Пісочин - П'ятихатки - Рогань - Безлюдівка повністю оновлять покриття, встановлять нові автомобільні знаки, з'явиться нова розмітка і узбіччя.
Дивися повний текст У Харкові капітально ремонтують кільцеву дорогу, — «Укравтодор»
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R2
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Додано: Сер 05 тра, 2021 14:43
28 км. в год??? Не переработаются?
Или за год тяжело обосновать "освоения" 1,8 млрд. грн
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r_a_piskunov
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Додано: Сер 05 тра, 2021 19:51
Прям событие. Вон в центре Московский проспект пол года кусок в 300 метров делали. Теперь перекопали еще 200 метров, это еще на пол года наверное. Желающие могут приехать посмотреть как "бурно" там ведутся работы. Если посчитать за это время потраченное время, сожжённое топливо и моторесурс, то выйдет намного дороже того куска дороги.
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Igorten
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