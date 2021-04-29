У першому кварталі 2021 року "Нафтогаз" отримав 12,6 млрд грн чистого прибутку.
Дивися повний текст «Нафтогаз» у першому кварталі отримав 12,6 мільярдів чистого прибутку – фіндиректор.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 16:38
«Нафтогаз» у першому кварталі отримав 12,6 мільярдів...
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Дивися повний текст «Нафтогаз» у першому кварталі отримав 12,6 мільярдів чистого прибутку – фіндиректор.
Додано: Сер 05 тра, 2021 16:38
За прошлый год 19 млрд убытков, за 1 квартал 2021 12 млрд прибыли. Какое-то волшебство.
Додано: Сер 05 тра, 2021 17:25
Ещё пару раз увеличят цену на газ и вообще будут показывать доходы как у Apple)))
Додано: Сер 05 тра, 2021 17:46
Чем хвастаться?Эта прибыль получена за счёт тупого увеличения тарифа и ни коим образом не связана с эффективной работой менеджмента.
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