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Іспанський лоукостер
повертається в Україну

Іспанський лоукостер повертається в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 08:48

Іспанський лоукостер повертається в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Іспанська лоукостер Vueling 2 липня повернеться на маршрут Барселона-Київ, який він не обслуговував через пандемію коронавируса.

Дивися повний текст Іспанський лоукостер повертається в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 08:48

если до начала полётов ограничения связанные с коронабесием не отменят, то вряд ли будет хорошая заполняемость рейсов...
Тракторист
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Модератори: Ірина_, Модератор

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