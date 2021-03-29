Іспанська лоукостер Vueling 2 липня повернеться на маршрут Барселона-Київ, який він не обслуговував через пандемію коронавируса.
Дивися повний текст Іспанський лоукостер повертається в Україну.
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Додано: Чет 06 тра, 2021 08:48
Іспанський лоукостер повертається в Україну
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Дивися повний текст Іспанський лоукостер повертається в Україну.
Додано: Чет 06 тра, 2021 08:48
если до начала полётов ограничения связанные с коронабесием не отменят, то вряд ли будет хорошая заполняемость рейсов...
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