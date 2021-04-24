До 1 червня Верховна Рада ухвалить усі необхідні закони для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Дивися повний текст Арахамія розповів про терміни ухвалення всіх необхідних законів для продовження співпраці з МВФ.
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Додано: Чет 06 тра, 2021 09:17
Арахамія розповів про терміни ухвалення всіх необхідних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Арахамія розповів про терміни ухвалення всіх необхідних законів для продовження співпраці з МВФ.
Додано: Чет 06 тра, 2021 09:20
Re: Арахамія розповів про терміни ухвалення всіх необхідних.
где там ждать очередного подчищения карманов ?
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