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Арахамія розповів про терміни
ухвалення всіх необхідних...

Арахамія розповів про терміни ухвалення всіх необхідних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 09:17

Арахамія розповів про терміни ухвалення всіх необхідних...

Пропонуємо до обговорення:
До 1 червня Верховна Рада ухвалить усі необхідні закони для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Дивися повний текст Арахамія розповів про терміни ухвалення всіх необхідних законів для продовження співпраці з МВФ.
R2
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Голобородько уже не тот.... 🙂
122kiev
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 09:20

Re: Арахамія розповів про терміни ухвалення всіх необхідних.

где там ждать очередного подчищения карманов ?
Alex2007
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