У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила...

Додано: Чет 17 чер, 2021 16:26

vitaliy_berdinskikh написав: А я говорил о будущих? Что навело Вас на такую дивную мысль? Мне ответ не интересен, ответьте себе сами. А я говорил о будущих? Что навело Вас на такую дивную мысль? Мне ответ не интересен, ответьте себе сами.

И это даём им право требовать сытой жизни за мой счёт? Но я всё же в последний раз повторю вопрос: какая связь между

[*]пенсионерами получающими пенсию из пенсионного фонда пропорционально своему стажу и прочим параметрам

[*]и величиной прожиточного минимум который просто некая виртуальная цифра в бюджете[/list]

Я уже несколько раз задал этот вопрос, но ответа так и не получил. Хотя постоянно читаю упреки что я чего-то не понимаю.

Так озвучьте уже эту таинственную связь. Весь во внимании.

Внезапно! Тоесть Вы таки согласны что государство не имеет денег для того чтобы платить пенсионерам какие-то отдельные деньги помимо их пенсии чтобы дотянуть уровень жизни до прожиточного минимума, компенсировать коммуналку или удовлетворить ещё какие-то хотелки. О чём же тогда спор?

Так Вы ж предлагаете им откладывать валютуКак то у вас мысли гуляют. Валюту действительно можно откладывать, можно вложиться в недвигу, еще куда то инвестировать. Но будущим пенсионерамКакая к черту сытая жизнь? Вы считаете на 2,5 тыс грн можно сыто жить? ЖестьИ все же сколько Вы налогов за прошлый год заплатили? Кормилец вы несчастных.Кстати Ваши родители получают пенсию? Пусть откажутся, тогда я Вас начну понимать и с открытой душой приму то что вы не хотите их кормить.Еще раз, Вы далеки до реальности. Люди проработавшие по 40-45 лет получают копеечную пенсию. Нормальную пенсию могут получать лишь те кто сейчас выходят на пенсию и стаж там играет меньше всего роли.При чем здесь прожиточный минимум? Я вообще не говорил с Вами на эту тему.Какую связь? Половую. Вы жгете дальше.Отдельные деньги государство платит субсидиями. Ровно то за что Вы здесь с пеной во рту защищаете. Я же предлагаю платить выше пенсию, вместо этой убогости. И еще не факт, что для нищего государства это будет дороже. Любые преференции, субсидии и прочий постсовковый бред это море возможностей для злоупотреблений, коррупции и пр геморроя присущего нашему совку.