|
|
|
Finance.ua: Посылку потеряли на почте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 12 тра, 2021 08:17
Пропонуємо до обговорення:
Что можно сделать
Иногда посылки задерживаются в пути и теряются. Все операторы почтовой связи пытаются уменьшить количество таких случаев, выясняют их технические причины и уменьшают человеческий фактор. Что вы как пользователь почтового сервиса должны делать в случае, если вашу посылку потеряли.
Дивися повний текст Посылку потеряли на почте
-
D2
-
-
- Повідомлень: 129
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 тра, 2021 08:17
Гарно написано. Але коли прийде до справи, то зовсім інше. На мій номер телефону надійшло повідомлення про отримання міжнародного відправлення.
Зайшов на Нову пошту попередити що це не моя помилка і бажано повідомити того кому вона адресована.
Дали телефон міжнародного відділу і сказали якщо бажаєте телефонуйте.
Зателефонував в кол центр. Записали все, але повідомлення про необхідність отримання посилки надходить вже більше двох тижнів.
Отакі то справи, хтось чекає.
-
gri6250
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 12.05.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 тра, 2021 14:13
gri6250 написав:
Гарно написано. Але коли прийде до справи, то зовсім інше. На мій номер телефону надійшло повідомлення про отримання міжнародного відправлення.
Зайшов на Нову пошту попередити що це не моя помилка і бажано повідомити того кому вона адресована.
Дали телефон міжнародного відділу і сказали якщо бажаєте телефонуйте.
Зателефонував в кол центр. Записали все, але повідомлення про необхідність отримання посилки надходить вже більше двох тижнів.
Отакі то справи, хтось чекає.
там же по номеру телефона выдают, получите )
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2433
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 тра, 2021 05:23
Колись відправляв справку про те, що знаходжусь на навчанні у воєнкомат. 3 рази. Бо вона не надходила. Більше не користувався новою поштою...
-
cool_superrudenco
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 16.05.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 тра, 2021 10:34
Заказал мобильный телефон. На укрпочте его просто своровали трэк 2 раза ночью отсканировался и так и остался без движения. Я подал на розыск в укорпочту. Позже мне позвонили с кол центра и сказали, что да посылка утерянная. Пишите заяву на компенсацию я так и сделал. Но ни какой компенсации я и не получил. Так работает Укрпочта с ихней хваленой службой безопасности.
-
sashaspas
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 16.05.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:05
Отправила посылку из Веселого (Запорожской обл)в Киев 29.08.21 оценила в 5000грн,в чеке указано было что посылка будет доставлена курьером 02.09.21 до 21:00,посылку я не получила (в посылке 2 места весом 30 кг,02.09.21 в 18:48 приходит уведомление в Приложение новой почты что посылка ПОЛУЧЕНА 😳😳😳и оценить работу курьера (((сразу же позвонила на горячую линию Новой почты🤯объяснила ситуацию ,на что мне ответили что посылка возможно утеряна ,и уведомление пришло чтобы закрыть накладную ,прошло уже сутки ,вопрос так и не решили ,ждём(((самое обидно что в посылке были абсолютно все вещи и обувь моего ребёнка ,отправила в Киев перед учебой ((((никогда не было проблем с новой почтой,надеюсь вопрос решится положительно,так как купить все опять с 0 ребёнка это не 5000 грн …..
-
atamanchyk1008
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 03.09.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|