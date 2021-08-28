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Finance.ua: Посылку
потеряли на почте

Finance.ua: Посылку потеряли на почте
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:17

Finance.ua: Посылку потеряли на почте

Пропонуємо до обговорення:
Что можно сделать
Иногда посылки задерживаются в пути и теряются. Все операторы почтовой связи пытаются уменьшить количество таких случаев, выясняют их технические причины и уменьшают человеческий фактор. Что вы как пользователь почтового сервиса должны делать в случае, если вашу посылку потеряли.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:17

Гарно написано. Але коли прийде до справи, то зовсім інше. На мій номер телефону надійшло повідомлення про отримання міжнародного відправлення.
Зайшов на Нову пошту попередити що це не моя помилка і бажано повідомити того кому вона адресована.
Дали телефон міжнародного відділу і сказали якщо бажаєте телефонуйте.
Зателефонував в кол центр. Записали все, але повідомлення про необхідність отримання посилки надходить вже більше двох тижнів.
Отакі то справи, хтось чекає.
gri6250
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 14:13

  gri6250 написав:Гарно написано. Але коли прийде до справи, то зовсім інше. На мій номер телефону надійшло повідомлення про отримання міжнародного відправлення.
Зайшов на Нову пошту попередити що це не моя помилка і бажано повідомити того кому вона адресована.
Дали телефон міжнародного відділу і сказали якщо бажаєте телефонуйте.
Зателефонував в кол центр. Записали все, але повідомлення про необхідність отримання посилки надходить вже більше двох тижнів.
Отакі то справи, хтось чекає.


там же по номеру телефона выдают, получите )
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 05:23

Колись відправляв справку про те, що знаходжусь на навчанні у воєнкомат. 3 рази. Бо вона не надходила. Більше не користувався новою поштою...
cool_superrudenco
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 10:34

Заказал мобильный телефон. На укрпочте его просто своровали трэк 2 раза ночью отсканировался и так и остался без движения. Я подал на розыск в укорпочту. Позже мне позвонили с кол центра и сказали, что да посылка утерянная. Пишите заяву на компенсацию я так и сделал. Но ни какой компенсации я и не получил. Так работает Укрпочта с ихней хваленой службой безопасности.
sashaspas
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:05

Отправила посылку из Веселого (Запорожской обл)в Киев 29.08.21 оценила в 5000грн,в чеке указано было что посылка будет доставлена курьером 02.09.21 до 21:00,посылку я не получила (в посылке 2 места весом 30 кг,02.09.21 в 18:48 приходит уведомление в Приложение новой почты что посылка ПОЛУЧЕНА 😳😳😳и оценить работу курьера (((сразу же позвонила на горячую линию Новой почты🤯объяснила ситуацию ,на что мне ответили что посылка возможно утеряна ,и уведомление пришло чтобы закрыть накладную ,прошло уже сутки ,вопрос так и не решили ,ждём(((самое обидно что в посылке были абсолютно все вещи и обувь моего ребёнка ,отправила в Киев перед учебой ((((никогда не было проблем с новой почтой,надеюсь вопрос решится положительно,так как купить все опять с 0 ребёнка это не 5000 грн …..
atamanchyk1008
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