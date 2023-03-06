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Finance.ua: Посылку потеряли на почте
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 12 тра, 2021 08:17
Пропонуємо до обговорення:
Что можно сделать
Иногда посылки задерживаются в пути и теряются. Все операторы почтовой связи пытаются уменьшить количество таких случаев, выясняют их технические причины и уменьшают человеческий фактор. Что вы как пользователь почтового сервиса должны делать в случае, если вашу посылку потеряли.
Дивися повний текст Посылку потеряли на почте
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D2
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Додано: Сер 12 тра, 2021 08:17
Гарно написано. Але коли прийде до справи, то зовсім інше. На мій номер телефону надійшло повідомлення про отримання міжнародного відправлення.
Зайшов на Нову пошту попередити що це не моя помилка і бажано повідомити того кому вона адресована.
Дали телефон міжнародного відділу і сказали якщо бажаєте телефонуйте.
Зателефонував в кол центр. Записали все, але повідомлення про необхідність отримання посилки надходить вже більше двох тижнів.
Отакі то справи, хтось чекає.
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gri6250
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Додано: Чет 13 тра, 2021 14:13
gri6250 написав:
Гарно написано. Але коли прийде до справи, то зовсім інше. На мій номер телефону надійшло повідомлення про отримання міжнародного відправлення.
Зайшов на Нову пошту попередити що це не моя помилка і бажано повідомити того кому вона адресована.
Дали телефон міжнародного відділу і сказали якщо бажаєте телефонуйте.
Зателефонував в кол центр. Записали все, але повідомлення про необхідність отримання посилки надходить вже більше двох тижнів.
Отакі то справи, хтось чекає.
там же по номеру телефона выдают, получите )
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cohan
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Додано: Нед 16 тра, 2021 05:23
Колись відправляв справку про те, що знаходжусь на навчанні у воєнкомат. 3 рази. Бо вона не надходила. Більше не користувався новою поштою...
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cool_superrudenco
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Додано: Нед 16 тра, 2021 10:34
Заказал мобильный телефон. На укрпочте его просто своровали трэк 2 раза ночью отсканировался и так и остался без движения. Я подал на розыск в укорпочту. Позже мне позвонили с кол центра и сказали, что да посылка утерянная. Пишите заяву на компенсацию я так и сделал. Но ни какой компенсации я и не получил. Так работает Укрпочта с ихней хваленой службой безопасности.
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sashaspas
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:05
Отправила посылку из Веселого (Запорожской обл)в Киев 29.08.21 оценила в 5000грн,в чеке указано было что посылка будет доставлена курьером 02.09.21 до 21:00,посылку я не получила (в посылке 2 места весом 30 кг,02.09.21 в 18:48 приходит уведомление в Приложение новой почты что посылка ПОЛУЧЕНА 😳😳😳и оценить работу курьера (((сразу же позвонила на горячую линию Новой почты🤯объяснила ситуацию ,на что мне ответили что посылка возможно утеряна ,и уведомление пришло чтобы закрыть накладную ,прошло уже сутки ,вопрос так и не решили ,ждём(((самое обидно что в посылке были абсолютно все вещи и обувь моего ребёнка ,отправила в Киев перед учебой ((((никогда не было проблем с новой почтой,надеюсь вопрос решится положительно,так как купить все опять с 0 ребёнка это не 5000 грн …..
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atamanchyk1008
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Додано: Сер 08 вер, 2021 04:25
Це також те, що я шукаю для всіх
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wolfgangernesta
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Додано: Вів 07 бер, 2023 22:23
Порада: оцінюйте посилку відповідно до її вмісту або дорожче. І попереджайте хлопчиків та дівчаток, щоб без фокусів! Риються в посилках навіть якщо пакуєш прямо при них. приблизно рік тому, десь у квітні 2022 р. відправляла в посилці разом з іншими речами мобільний телефон. Мене фактично умовили оцінити посилку за невелику ціну. Сказали, мовляв це вам допоможе заощадити на доставці. І звісно посилка "загубилася". Показали відео, де мою коробку виносять з відділення і вуаля - на вулиці дивовижно камера не працює. Куди її винесли і кому передали?
Морочили голову тижнів зо два, таке враження, що й не думали шукати. І ось цинічно на Великдень зранку десь о дев'ятій веселеньким голосом дівчинка оператор повідомляє що пошуки припинено. І що ви думаєте?
Одне магічне електронне звернення до Держпродспоживслужби, скриншоти якого були надіслані до служби підтримки оператора, і через три дні посилочка знайшлася. Купа недобросовісних працівників, на жаль(
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vikahodas2017
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