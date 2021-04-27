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В Уряді розповіли, як
планують запроваджувати...

В Уряді розповіли, як планують запроваджувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 18:27

В Уряді розповіли, як планують запроваджувати...

Пропонуємо до обговорення:
До виходу учасника системи на пенсію, кошти інвестуватимуться та працюватимуть на економіку України

Дивися повний текст В Уряді розповіли, як планують запроваджувати накопичувальну пенсійну систему.
R2
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