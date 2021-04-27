До виходу учасника системи на пенсію, кошти інвестуватимуться та працюватимуть на економіку України
Дивися повний текст В Уряді розповіли, як планують запроваджувати накопичувальну пенсійну систему.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 тра, 2021 18:27
В Уряді розповіли, як планують запроваджувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Уряді розповіли, як планують запроваджувати накопичувальну пенсійну систему.
Зараз переглядають цей форум: grig90vic і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|