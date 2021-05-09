Про це повідомили в прес-службі НАБУ.
Дивися повний текст Розтрата 8,2 млрд гривень: НАБУ оголосило в розшук керівника департаменту ПриватБанку.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 19:01
Розтрата 8,2 млрд гривень: НАБУ оголосило в розшук...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розтрата 8,2 млрд гривень: НАБУ оголосило в розшук керівника департаменту ПриватБанку.
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