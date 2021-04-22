RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Статистика цін на новобудови
передмістя Києва: де...

Статистика цін на новобудови передмістя Києва: де...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 13:26

Статистика цін на новобудови передмістя Києва: де...

Пропонуємо до обговорення:
У квітні щодо березня середня вартість квадратного метра підросла на 400 грн — до 17 700 грн.

Дивися повний текст Статистика цін на новобудови передмістя Києва: де найбільше подорожчав кв. м.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93700
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 13:26

Среди новостроек пригорода https://nerukhomi.ua/novostrojki-kievskaya-oblast/, ранее действительно очень сильно отличалась Буча и Ирпень, а теперь там жить не возможно, и чем дальше тем хуже, уже сейчас дорога до киева в час пик может занять около 2 часов, и это всего 20 км( все из-за жадных чиновников и непродуманной застройки городов
Помещик
 
Повідомлень: 19
З нами з: 20.08.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Rainbow, Джон і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Літаком чи потягом: як дешевше доїхати з Києва до...
R2 » Нед 09 тра, 2021 21:34
1 726
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 тра, 2021 21:34
yurastatkevich
Після виходу Києва з «червоної» зони транспорт...
R2 » Сер 28 кві, 2021 10:34
1 240
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 кві, 2021 10:34
olgakosuk
Раміль Мехтієв: ревіталізація Києва. Зробити занедбане...
R2 » Чет 22 кві, 2021 12:09
1 107
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 кві, 2021 12:09
alex_t_1467

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94823)
13.05.2021 14:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.