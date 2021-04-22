У квітні щодо березня середня вартість квадратного метра підросла на 400 грн — до 17 700 грн.
Дивися повний текст Статистика цін на новобудови передмістя Києва: де найбільше подорожчав кв. м.
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Додано: Чет 13 тра, 2021 13:26
Статистика цін на новобудови передмістя Києва: де...
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Дивися повний текст Статистика цін на новобудови передмістя Києва: де найбільше подорожчав кв. м.
Додано: Чет 13 тра, 2021 13:26
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