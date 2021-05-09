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Банки знизили ставки на
депозити для населення

Банки знизили ставки на депозити для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 00:17

Банки знизили ставки на депозити для населення

Пропонуємо до обговорення:
У квітні 2021 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 6,9% річних.

Дивися повний текст Банки знизили ставки на депозити для населення.
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