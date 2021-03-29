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Польській PGNiG дозволили
купити контрольний пакет...

Польській PGNiG дозволили купити контрольний пакет...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:51

Польській PGNiG дозволили купити контрольний пакет...

Пропонуємо до обговорення:
Польська державна нафтогазова компанія PGNiG отримала від Антимонопольного комітету України дозвіл на придбання контрольного пакету акцій компанії “Карпатигазвидобування”, яка є власністю українсько-американської компанії "Енергетичні ресурси України" (ERU).

Дивися повний текст Польській PGNiG дозволили купити контрольний пакет української газовидобувної компанії.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:51

Пийшла по рукам... вместе с подконтрольным пакетом... далеко пойдут, лишь бы на всех хватило
arvictor57
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Модератори: Ірина_, Модератор

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