Приблизно 20% співробітників Google залишаться на дистанційній роботі на постійній основі навіть після пандемії.
Дивися повний текст Google вирішила залишити на постійній дистанційній роботі 20% співробітників.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 11:06
Google вирішила залишити на постійній дистанційній...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Google вирішила залишити на постійній дистанційній роботі 20% співробітників.
Додано: Вів 18 тра, 2021 11:06
Ну и правильно. Я тоже хочу остаться на удаленке. Это удобно и безопасно. Шеф сразу установил на наши компы kickidler чтобы можно было контролировать рабочий процесс и помогать удаленно в случае чего.
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