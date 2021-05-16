RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: ФЛП положены около
20 тыс. грн декретных...

Finance.ua: ФЛП положены около 20 тыс. грн декретных...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:40

Finance.ua: ФЛП положены около 20 тыс. грн декретных...

Пропонуємо до обговорення:
Пошаговая инструкция
Меня зовут Алина. Я – физическое лицо-предприниматель, и хочу поделиться с вами полезной инструкцией: как получить возмещение для ФЛП по декретным выплатам. Это почти 20 тысяч гривен. Все проверено на личном опыте.

Дивися повний текст ФЛП положены около 20 тыс. грн декретных выплат. Как их получить?
D2
 
Повідомлень: 102
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:51

Re: Finance.ua: ФЛП положены около 20 тыс. грн декретных...

какие еще ФОПу положены выплаты?
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 230
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Бизнес на пенсиях в ОРДЛО
D2 » Вів 18 тра, 2021 18:29
1 120
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 тра, 2021 18:29
info_2021
Finance.ua: Что делать, когда эвакуируют ваше авто
D2 » Нед 16 тра, 2021 11:39
2 1011
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 тра, 2021 19:00
vitaliy_berdinskikh
Finance.ua: Посылку потеряли на почте
D2 » Сер 12 тра, 2021 08:17
4 2125
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 тра, 2021 10:34
sashaspas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.