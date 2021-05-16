|
|
Finance.ua: ФЛП положены около 20 тыс. грн декретных...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 18 тра, 2021 21:40
Пропонуємо до обговорення:
Пошаговая инструкция
Меня зовут Алина. Я – физическое лицо-предприниматель, и хочу поделиться с вами полезной инструкцией: как получить возмещение для ФЛП по декретным выплатам. Это почти 20 тысяч гривен. Все проверено на личном опыте.
Дивися повний текст ФЛП положены около 20 тыс. грн декретных выплат. Как их получить?
-
D2
-
-
- Повідомлень: 102
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 тра, 2021 21:51
какие еще ФОПу положены выплаты?
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 230
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|120
|
|
|2
|1011
|
|
|4
|2125
|