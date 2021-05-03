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Оператор ГТС отримав 4,6
мільярда чистого прибутку в...

Оператор ГТС отримав 4,6 мільярда чистого прибутку в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:13

Оператор ГТС отримав 4,6 мільярда чистого прибутку в...

Пропонуємо до обговорення:
За І квартал 2021 року ТОВ "Оператор ГТС України" отримав чистий прибуток у розмірі 4,6 млрд грн.

Дивися повний текст Оператор ГТС отримав ₴4,6 мільярда чистого прибутку в першому кварталі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:13

А плачуть , немає чим зарплату платити.
sergejsonata
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Модератори: Ірина_, Модератор

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