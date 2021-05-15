КМДА: Київ розпочинає програму зі зниження швидкості на...

Додано: Вів 25 тра, 2021 14:39

SMOKE написав: Я коренной киевлянин и езжу по городу каждый день. Мосты и дороги капитально делают во многих местах. Парки и скверы вообще европейского уровня стали. Лучший мер Киева в моих глазах пока. А сказки вы здесь рассказываете. Я коренной киевлянин и езжу по городу каждый день. Мосты и дороги капитально делают во многих местах. Парки и скверы вообще европейского уровня стали. Лучший мер Киева в моих глазах пока. А сказки вы здесь рассказываете.

Это все лживая пропаганда, которую у этого ника постоянно читаю, давай конкретно, район в котором живешь и поговорим про конкретные улицы.В Киеве только некоторые улицы в нормальном состоянии, все остальное убитое и латанное-перелатанное, даже после зимы ямы не залатали.От этих "капитальных" ремонтов мостов мы еще наплачемся, когда через пару лет начнет отваливаться штукатурка которой "ремонтировали" гнилые ЖБ конструкции и эти все мосты придется действительно делать. Уже есть мосты под которые после "ремонта" пришлось ставить подпорки.Бандеры второй год ремонтируют, огромные пробки, хотя можно за неделю переложить асфальт, Окружная стоит, 2км они полгода ковырять собираются.Город в мировых лидерах по пробкам, а они ключевые магистрали тремя калеками ремонтируют по полгода. Это просто банальный попил бабла и на сотни тысяч которые стоят в этих пробках им плевать.