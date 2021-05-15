КМДА: Київ розпочинає програму зі зниження швидкості на...
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SMOKE написав:Я коренной киевлянин и езжу по городу каждый день. Мосты и дороги капитально делают во многих местах. Парки и скверы вообще европейского уровня стали. Лучший мер Киева в моих глазах пока. А сказки вы здесь рассказываете.
Это все лживая пропаганда, которую у этого ника постоянно читаю, давай конкретно, район в котором живешь и поговорим про конкретные улицы. В Киеве только некоторые улицы в нормальном состоянии, все остальное убитое и латанное-перелатанное, даже после зимы ямы не залатали. От этих "капитальных" ремонтов мостов мы еще наплачемся, когда через пару лет начнет отваливаться штукатурка которой "ремонтировали" гнилые ЖБ конструкции и эти все мосты придется действительно делать. Уже есть мосты под которые после "ремонта" пришлось ставить подпорки. Бандеры второй год ремонтируют, огромные пробки, хотя можно за неделю переложить асфальт, Окружная стоит, 2км они полгода ковырять собираются. Город в мировых лидерах по пробкам, а они ключевые магистрали тремя калеками ремонтируют по полгода. Это просто банальный попил бабла и на сотни тысяч которые стоят в этих пробках им плевать.
MaxV написав:Это хорошая инициатива, Европа давно уже пришла к ограничениям в 50 и больше, и статистика цифрами указывает на то что снижается смертность, нашим автомобилистам только на это наплевать
Давайте снизим до 5км/ч и смертность еще снизится, все будут ходить пешком.
Как всегда - истина где то посередине. 5 км/ч - это утопия, но и нынешняя ситуация, когда на дорогах у нас погибает людей больше, чем на войне - это тоже не нормально.
17 августа 1896 года в Лондоне автомобиль, управляемый Артуром Эдселлом, сбил Бриджит Дрисколл. Это был первый в мире случай наезда на пешехода автотранспортом, повлёкший за собой летальный исход. По словам свидетелей, автомобиль ехал с «огромной скоростью». Водитель Артур Эдселл, служащий «Англо-французской автомобильной компании», которая демонстрировала публике свою новинку, должен был ехать со скоростью четыре мили в час (6,4 км/ч), но вдвое превысил её
vano80 написав:Не знаю где ты ездишь. Оболонь убита вся. Зато там есть наталка и строится новый мостик. Район черниговская-лесная убит весь. Зато там будет новые ЖК. Харьковское шоссе, ревуцкого, драгоманова - это не дороги. Южный постоянно в ремонте, патона полуприкрыт, на дарницком ямы в одном и том же месте, какие мосты делаются? На набережной, сделанной пару лет назад люки ниже полотна, на тротуаре лужи постоянно, это ремонт? Ну да, лучший мер считает это ремонтом, не зря же говорит о сделанных 1100 км из 1600 киевских. Чистое вранье человека, которому кроме парков и площадок, большие дяди не дают ничего делать, потому как или сломает или потеряет
Плюсую, на Оболони тупо ямы по-колено, зато никому ненужный мост непонятно за чей счет и сроками окончания строят. Добавлю до сказанного еще и убитый Владимирский спуск (зато пешеходный мост над ним гордо стоит, правда уже без прозрачных стекол ) и про весь Подол. А уж про траву из под поколотой плитки на Майдане и выщербленную брущатку Софиевской площади - не сказал только ленивый.
Шестой год слушаем басни про очередную 1000 км отремонтированных дорог. Столько дорог в Киеве нет, сколько боксер рассказал, что уже отремонтировал
Опять, почти июнь, а на половине столичных дорог даже пешеходные переходы разметкой не обозначены. Может с их оборудования надо начинать?
EKO написав:Плюсую, на Оболони тупо ямы по-колено, зато никому ненужный мост непонятно за чей счет и сроками окончания строят. Добавлю до сказанного еще и убитый Владимирский спуск (зато пешеходный мост над ним гордо стоит, правда уже без прозрачных стекол ) и про весь Подол. А уж про траву из под поколотой плитки на Майдане и выщербленную брущатку Софиевской площади - не сказал только ленивый.
Шестой год слушаем басни про очередную 1000 км отремонтированных дорог. Столько дорог в Киеве нет, сколько боксер рассказал, что уже отремонтировал
Опять, почти июнь, а на половине столичных дорог даже пешеходные переходы разметкой не обозначены. Может с их оборудования надо начинать?
Любители мэра как то кончаются, когда спрашиваешь - почему тротуар на сагайдачного, туристическо-пешеходного готов переломать ноги невнимательному пешеходу. Хотя с другой стороны, они правы. Это же все РЕМОНТИРУЕТСЯ, никто же не обещал что оно будет сделано раз и надолго
Подземный переход возле Караваевых дач второй год пошел как делают. Прям стройку большую развернули. А потом смотришь на Ютюбе, как в Голландии за 48 часов тоннель протяженностью 70 метров под шоссе прокладывают.
Зниження швидкості то все дурня, ось вам свіжий приклад. https://t.me/kyivpatrol/5021 Адекватний пішохід може потрапити під колеса лише випадково, так само як зламати шию на сходах чи розбитися в ліфті.