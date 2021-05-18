Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Земля".
Дивися повний текст Відкриття ринку землі: Шмигаль прогнозує зростання ціни на землю мінімум удвічі за 3-5 років.
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Додано: Вів 25 тра, 2021 16:44
Відкриття ринку землі: Шмигаль прогнозує зростання ціни...
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Дивися повний текст Відкриття ринку землі: Шмигаль прогнозує зростання ціни на землю мінімум удвічі за 3-5 років.
Додано: Вів 25 тра, 2021 16:44
Как ни странно в это можно поверить учитывая как растут цены в нашей стране, что что а разгонять инфляцию правительство научились чтоб собирать больше налогов...
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