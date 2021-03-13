RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Олександра Гудзевич: як
ефективно працювати з депозитами

Олександра Гудзевич: як ефективно працювати з депозитами
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:59

Олександра Гудзевич: як ефективно працювати з депозитами

Пропонуємо до обговорення:
Депозит — дійсно вигідний інструмент для зберігання грошей. З його допомогою можна навіть накопичити на автомобіль або квартиру.

Дивися повний текст Олександра Гудзевич: як ефективно працювати з депозитами.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94023
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:59

Податки вже платити не треба? Не 50 грн, а 40,25
Rainbow
 
Повідомлень: 3163
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 12:15

I 12 вiдсоткiв, ще й у надiйнiй банцi... Нi, синку, це фантастика.
grigolxiaomi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.01.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 07:37

Налоги 19.5% на "СКАРБНИЧКЕ". Выгодно, когда от 100 000 грн. что-то телепается. Тогда хоть связь и Интернет покрыть можно + вискаря купить один батл в месяц.
3x2x3x2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 17.04.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 07:54

Re: Олександра Гудзевич: як ефективно працювати з депозитами

У Європі, до речі, деякі банки взагалі не платять відсотки, навпаки, клієнти платять за зберігання своїх грошей. З цієї точки зору в Україні не все так погано, згодні?

Вони знущаються? Відкриваю сайт з ставками Укргаза - 0,1% річних, Привата - 0,01% річних. І це ще мінус податки. Пишу за долари, бо гривня - не валюта для збереження та накопичення.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4930
З нами з: 19.09.10
Подякував: 829 раз.
Подякували: 1083 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 08:12

  BIGor написав:
У Європі, до речі, деякі банки взагалі не платять відсотки, навпаки, клієнти платять за зберігання своїх грошей. З цієї точки зору в Україні не все так погано, згодні?

Вони знущаються? Відкриваю сайт з ставками Укргаза - 0,1% річних, Привата - 0,01% річних. І це ще мінус податки. Пишу за долари, бо гривня - не валюта для збереження та накопичення.

У нас в Украине всего два банка? Хотя хорошо что хотя бы два названо, а то много кто считает что кроме Привата других банков не существует вообще :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4399
З нами з: 06.08.19
Подякував: 994 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 08:31

Re: Олександра Гудзевич: як ефективно працювати з депозитами

Ціль № 1: Створити фінансову «подушку безпеки»


Я б вслед на иноговорящими блогерами и экспертами предложил бы пойти чуть более сложным путем: держать отдельно аварийный фонд (не знаю хорошего русскоязычного эквивалента, разве что то самое "на чёрный день") и отдельно финансовую подушку. И важно определиться с суммой которую надо держать в аварийном фонде и финансовой подушке - об этом в статье ничего не сказано.

Аварийный фонд нужен именно в экстренных ситуациях, когда деньги нужны вот прям сразу сейчас или максимум завтра: смерть кого-то из близких; тяжелая внезапная болезнь или например попадание в ДТП когда деньги нужны на лечение или в лучшем случае восстановление автомобиля. Такие деньги лучше держать если не в наличных то на каком-то счёте с быстрым доступом к деньгами, ещё хорошо бы чтоб у банка или была большая сеть банкоматов, или работал круглусуточно СЭП чтобы перекинуть большие суммы в другой банк где можно снять наличные или чтобы раздробить сумму между разными банками. Сколько тут держать денег вопрос для меня открытый. Наверное это каждый решает для себя сам.

А вот финансовая подушка нужна пусть и на тоже неприятные случаи, но которые не требуют оперативного доступа ко всей сумме. Обычно финансовая подушка используется на случай увольнения или например долгого лечения какой-то болезни: в этом случае она заменяет собой основной источник дохода. Как раз поэтому финансовую подушку в отличии от аварийного фонда можно хранить на краткосрочных депозитах выстроенных лесенкой. Исходя из назначения финансовая подушку должна покрывать где-то минимум полгода расходов семьи: тоесть просто берём средний месячный доход, умножаем на 6 и накапливаем эту сумму. А когда накопили просто оставляем её в покое (лишь возобновляя депозиты).
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4399
З нами з: 06.08.19
Подякував: 994 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 19:19

  vitaliy_berdinskikh написав:
  BIGor написав:
У Європі, до речі, деякі банки взагалі не платять відсотки, навпаки, клієнти платять за зберігання своїх грошей. З цієї точки зору в Україні не все так погано, згодні?

Вони знущаються? Відкриваю сайт з ставками Укргаза - 0,1% річних, Привата - 0,01% річних. І це ще мінус податки. Пишу за долари, бо гривня - не валюта для збереження та накопичення.

У нас в Украине всего два банка? Хотя хорошо что хотя бы два названо, а то много кто считает что кроме Привата других банков не существует вообще :mrgreen:

Вы смешной, где я писал о только двух банках? Тянет на трольство с Вашей стороны. Госбанки занимают большую часть БС. Да и у меня в районе есть только они, никаких гусарских банков. Это в Киеве куча карманных банков-моек типа 3/4, глобус итд. Тут только госсбанки.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4930
З нами з: 19.09.10
Подякував: 829 раз.
Подякували: 1083 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 19:32

Re: Олександра Гудзевич: як ефективно працювати з депозитами

  vitaliy_berdinskikh написав:тоесть просто берём средний месячный доход, умножаем на 6 и накапливаем эту сумму. А когда накопили просто оставляем её в покое

Оказывается всё очень просто. Умножаем на 6, накапливаем, оставляем. Есть только 1 нюанс. Чтоб такое провернуть, нужно или зарабатывать очень много, или ущемлять себя во всём.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 3231
З нами з: 10.05.14
Подякував: 289 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:35

Re: Олександра Гудзевич: як ефективно працювати з депозитами

  BIGor написав:Вы смешной, где я писал о только двух банках? Тянет на трольство с Вашей стороны. Госбанки занимают большую часть БС.

Если банков больше то какая разница что в двух упомянутых всего 0,1% годовых? В других больше. Среди моих пяти банков только ПУМБ имеет низкую ставку по депозитам в валюте, у остальных она 1-2%.

Ну и важно: в статье сказано что депозиты это не инвестиция, а средство накопления. И сейчас это так и есть. Так что будь даже во всех банках 0,1% - какая разница собственно?
  BIGor написав:Да и у меня в районе есть только они, никаких гусарских банков.
Статья не ориентирована только на жителей далеких сёл. Тем более что одним из условий по умолчанию является наличие стабильного дохода превышающего расходы, а в этим в сёлах не очень. Это не значит что жители сёл дегенераты, это значит что не они аудитория данной статьи. Но они тоже конечно же могут прочитать данный материал и подумать как добиться того же с учётом особенностей своего места проживания.

К примеру была бы эта статья о рафтинге или о том как пить виски. Ни одног, ни другое мне не подходит, но это совершенно не означает что автор в чём-то неправ что пишет про виски, а не про водку Воздух.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4399
З нами з: 06.08.19
Подякував: 994 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні незабаром може почати працювати «суд в смартфоні»
R2 » Чет 15 кві, 2021 17:42
1 186
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 кві, 2021 17:42
Dikoy
В Офісі Президента спрогнозували, де буде працювати...
R2 » Чет 18 бер, 2021 11:28
1 155
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 бер, 2021 11:28
tvd4
93% заробітчан не планують працювати в Україні — опитування
R2 » Суб 13 бер, 2021 14:31
2 873
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 бер, 2021 13:36
astatempo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.