Олександра Гудзевич: як ефективно працювати з депозитами

Додано: Сер 09 чер, 2021 08:31

Ціль № 1: Створити фінансову «подушку безпеки»

Я б вслед на иноговорящими блогерами и экспертами предложил бы пойти чуть более сложным путем: держать отдельно аварийный фонд (не знаю хорошего русскоязычного эквивалента, разве что то самое "на чёрный день") и отдельно финансовую подушку. И важно определиться с суммой которую надо держать в аварийном фонде и финансовой подушке - об этом в статье ничего не сказано.Аварийный фонд нужен именно в экстренных ситуациях, когда деньги нужны вот прям сразу сейчас или максимум завтра: смерть кого-то из близких; тяжелая внезапная болезнь или например попадание в ДТП когда деньги нужны на лечение или в лучшем случае восстановление автомобиля. Такие деньги лучше держать если не в наличных то на каком-то счёте с быстрым доступом к деньгами, ещё хорошо бы чтоб у банка или была большая сеть банкоматов, или работал круглусуточно СЭП чтобы перекинуть большие суммы в другой банк где можно снять наличные или чтобы раздробить сумму между разными банками. Сколько тут держать денег вопрос для меня открытый. Наверное это каждый решает для себя сам.А вот финансовая подушка нужна пусть и на тоже неприятные случаи, но которые не требуют оперативного доступа ко всей сумме. Обычно финансовая подушка используется на случай увольнения или например долгого лечения какой-то болезни: в этом случае она заменяет собой основной источник дохода. Как раз поэтому финансовую подушку в отличии от аварийного фонда можно хранить на краткосрочных депозитах выстроенных лесенкой. Исходя из назначения финансовая подушку должна покрывать где-то минимум полгода расходов семьи: тоесть просто берём средний месячный доход, умножаем на 6 и накапливаем эту сумму. А когда накопили просто оставляем её в покое (лишь возобновляя депозиты).