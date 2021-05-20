RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна вирішила закрити небо
для білоруських літаків з...

Україна вирішила закрити небо для білоруських літаків з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:24

Україна вирішила закрити небо для білоруських літаків з...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні схвалив заборону білоруським літакам використовувати повітряний простір України.

Дивися повний текст Україна вирішила закрити небо для білоруських літаків з 29 травня.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93876
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:25

Нарешті
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1503
З нами з: 10.06.19
Подякував: 61 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю
R2 » Вів 25 тра, 2021 10:49
9 1203
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 тра, 2021 08:59
ALexxxS
Гетманцев розповів, де Україна братиме гроші в разі...
R2 » Чет 20 тра, 2021 21:22
2 588
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 тра, 2021 21:26
ruvex
Україна через «Північний потік-2» втрачатиме 5-6 млрд... 1, 2
R2 » Сер 19 тра, 2021 12:03
11 1401
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 тра, 2021 13:34
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19066)
28.05.2021 14:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.