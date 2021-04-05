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Hyundai скорочує виробництво
автомобілів з бензиновими і...

Hyundai скорочує виробництво автомобілів з бензиновими і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 07:56

Hyundai скорочує виробництво автомобілів з бензиновими і...

Пропонуємо до обговорення:
Розробку нових двигунів внутрішнього згорання компанія Hyundai вже зупинила.

Дивися повний текст Hyundai скорочує виробництво автомобілів з бензиновими і дизельними моторами.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 07:56

скоротить кількість бензинових моделей у Китаї з 14 до 21

Більше схоже на збільшення, ніж на скорочення :)
0mage0
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Модератори: Ірина_, Модератор

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