RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чехія послаблює карантин і
відкриває кордони для...

Чехія послаблює карантин і відкриває кордони для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 16:01

Чехія послаблює карантин і відкриває кордони для...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Чехії з понеділка, 31 травня, послаблює обмежувальні заходи, введені через пандемію COVID-19, та відкриває кордони для туристів з низки країн.

Дивися повний текст Чехія послаблює карантин і відкриває кордони для туристів з низки країн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93903
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 16:01

Чехи тразрешили открыться ночным клубам и дискотекам, но с рядом правил:

- разрешено открыться музыкальным, танцевальным, общественным и другим клубам. Однако, посетителям в них запрещено танцевать;

- кроме того, запрещены живая музыка и пение;

- все посетители должны сидеть за столиками. Стоячие места запрещены;

- гости обязаны носить респираторы и иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, или сертификат вакцинации, или подтверждение о перенесенном COVID-19...

так что коронабесие продолжается... ;)
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5246
З нами з: 06.08.08
Подякував: 284 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Тайвань закриває кордони для іноземців
R2 » Пон 17 тра, 2021 19:24
2 463
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 тра, 2021 09:55
spread
Київ послаблює карантин
R2 » Сер 28 кві, 2021 16:48
1 113
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 кві, 2021 17:07
Ромасик
Посилений карантин у Києві продовжили до 30 квітня
R2 » Сер 14 кві, 2021 11:38
6 600
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 кві, 2021 08:58
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.