Уряд Чехії з понеділка, 31 травня, послаблює обмежувальні заходи, введені через пандемію COVID-19, та відкриває кордони для туристів з низки країн.
Дивися повний текст Чехія послаблює карантин і відкриває кордони для туристів з низки країн.
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Додано: Пон 31 тра, 2021 16:01
Чехія послаблює карантин і відкриває кордони для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чехія послаблює карантин і відкриває кордони для туристів з низки країн.
Додано: Пон 31 тра, 2021 16:01
Чехи тразрешили открыться ночным клубам и дискотекам, но с рядом правил:
- разрешено открыться музыкальным, танцевальным, общественным и другим клубам. Однако, посетителям в них запрещено танцевать;
- кроме того, запрещены живая музыка и пение;
- все посетители должны сидеть за столиками. Стоячие места запрещены;
- гости обязаны носить респираторы и иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, или сертификат вакцинации, или подтверждение о перенесенном COVID-19...
так что коронабесие продолжается... ;)
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