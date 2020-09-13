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Десять "бульбашок"
які скоро луснуть

Десять "бульбашок" які скоро луснуть
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 19:51

Десять "бульбашок" які скоро луснуть

Пропонуємо до обговорення:
Крім нерухомості є чимало інших проблемних зон...

Дивися повний текст Десять \"бульбашок\" які скоро луснуть.
R2
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Ну як і що збулось?
levmirst
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И во что вкладывать для пассивного дохода?
Investor_K
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Ага. Лопнет все кроме биткоина :)
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