За результатами 2020 року Державне агентство автомобільних доріг України відзвітувало про сумарні чисті збитки підпорядкованих компаній на суму 116,5 млн грн.
Дивися повний текст Компанії «Укравтодору» завершили рік збитком понад 100 мільйонів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 чер, 2021 08:21
Компанії «Укравтодору» завершили рік збитком понад 100...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Компанії «Укравтодору» завершили рік збитком понад 100 мільйонів.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|