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Компанії «Укравтодору» завершили
рік збитком понад 100...

Компанії «Укравтодору» завершили рік збитком понад 100...
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 08:21

Компанії «Укравтодору» завершили рік збитком понад 100...

Пропонуємо до обговорення:
За результатами 2020 року Державне агентство автомобільних доріг України відзвітувало про сумарні чисті збитки підпорядкованих компаній на суму 116,5 млн грн.

Дивися повний текст Компанії «Укравтодору» завершили рік збитком понад 100 мільйонів.
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