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ФОП на єдиному податку перевищив ліміт доходу:...
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Додано: Вів 01 чер, 2021 21:03
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Головне управління ДПС у Тернопільській області.
Дивися повний текст ФОП на єдиному податку перевищив ліміт доходу: застосування РРО
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R2
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Додано: Вів 01 чер, 2021 21:03
Тернополь похоже уже в Европе, где то недалеко от Таллина.
Какие миллион триста? Что они там курят, что звонящие, что в налоговой?
Год назад, как уже больше 5 лямов для второй, а еще повышение минималки.
Про третью, и не говорю. Д.Б.
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astatempo
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Додано: Вів 01 чер, 2021 23:45
astatempo написав:
Тернополь похоже уже в Европе, где то недалеко от Таллина.
Какие миллион триста? Что они там курят, что звонящие, что в налоговой?
Год назад, как уже больше 5 лямов для второй, а еще повышение минималки.
Про третью, и не говорю. Д.Б.
Это другой лимит
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safonovstanislav
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Додано: Сер 02 чер, 2021 08:10
astatempo написав:
Тернополь похоже уже в Европе, где то недалеко от Таллина.
Какие миллион триста? Что они там курят, что звонящие, что в налоговой?
Год назад, как уже больше 5 лямов для второй, а еще повышение минималки.
Про третью, и не говорю. Д.Б.
5 лямов это для того чтобы оставаться на второй группе.
Лимон триста это для того чтобы без рро
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p_a_l
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Додано: Сер 02 чер, 2021 10:54
Либо все расчёты по безналу через расчетный счёт или кассу банка
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rapyd777
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Додано: Сер 02 чер, 2021 17:27
Ну например с теми, кто чем-то торгует, понятно. А IT-шникам, которые оформлены как ФЛП, зачем этот PPO? Например я не оказываю услуги, я просто удаленный специалист, взял пару проектов в работу и веду их год-два в роли штатного специалиста. Мой работодатель в принципе может быть не из Украины даже, по сути я даже не знаю откуда он, я просто выполняю задачи, а он мне каждый месяц выплачивает зарплату на личную карту. Дальше я эти поступления вписывают в отчеты и плачу единый налог и ПФ. Всё прозрачно. Зачем мне этот PPO?
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youngytb
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Додано: Чет 03 чер, 2021 09:40
youngytb написав:
Ну например с теми, кто чем-то торгует, понятно. А IT-шникам, которые оформлены как ФЛП, зачем этот PPO? Например я не оказываю услуги, я просто удаленный специалист, взял пару проектов в работу и веду их год-два в роли штатного специалиста. Мой работодатель в принципе может быть не из Украины даже, по сути я даже не знаю откуда он, я просто выполняю задачи, а он мне каждый месяц выплачивает зарплату на личную карту
. Дальше я эти поступления вписывают в отчеты и плачу единый налог и ПФ. Всё прозрачно. Зачем мне этот PPO?
А кто сказал, что нужно?
то такі платники мають застосовувати реєстратори розрахункових операцій та/або програмні РРО при здійсненні готівкових розрахунків у обов’язковому порядку.
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_hunter
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