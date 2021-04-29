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ФОП на єдиному податку
перевищив ліміт доходу:...

ФОП на єдиному податку перевищив ліміт доходу:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 21:03

ФОП на єдиному податку перевищив ліміт доходу:...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Головне управління ДПС у Тернопільській області.

Дивися повний текст ФОП на єдиному податку перевищив ліміт доходу: застосування РРО.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 21:03

Тернополь похоже уже в Европе, где то недалеко от Таллина.
Какие миллион триста? Что они там курят, что звонящие, что в налоговой?
Год назад, как уже больше 5 лямов для второй, а еще повышение минималки.
Про третью, и не говорю. Д.Б.
astatempo
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 23:45

  astatempo написав:Тернополь похоже уже в Европе, где то недалеко от Таллина.
Какие миллион триста? Что они там курят, что звонящие, что в налоговой?
Год назад, как уже больше 5 лямов для второй, а еще повышение минималки.
Про третью, и не говорю. Д.Б.

Это другой лимит
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 08:10

  astatempo написав:Тернополь похоже уже в Европе, где то недалеко от Таллина.
Какие миллион триста? Что они там курят, что звонящие, что в налоговой?
Год назад, как уже больше 5 лямов для второй, а еще повышение минималки.
Про третью, и не говорю. Д.Б.

5 лямов это для того чтобы оставаться на второй группе.
Лимон триста это для того чтобы без рро
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 10:54

Либо все расчёты по безналу через расчетный счёт или кассу банка
rapyd777
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 17:27

Ну например с теми, кто чем-то торгует, понятно. А IT-шникам, которые оформлены как ФЛП, зачем этот PPO? Например я не оказываю услуги, я просто удаленный специалист, взял пару проектов в работу и веду их год-два в роли штатного специалиста. Мой работодатель в принципе может быть не из Украины даже, по сути я даже не знаю откуда он, я просто выполняю задачи, а он мне каждый месяц выплачивает зарплату на личную карту. Дальше я эти поступления вписывают в отчеты и плачу единый налог и ПФ. Всё прозрачно. Зачем мне этот PPO?
youngytb
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 09:40

  youngytb написав:Ну например с теми, кто чем-то торгует, понятно. А IT-шникам, которые оформлены как ФЛП, зачем этот PPO? Например я не оказываю услуги, я просто удаленный специалист, взял пару проектов в работу и веду их год-два в роли штатного специалиста. Мой работодатель в принципе может быть не из Украины даже, по сути я даже не знаю откуда он, я просто выполняю задачи, а он мне каждый месяц выплачивает зарплату на личную карту. Дальше я эти поступления вписывают в отчеты и плачу единый налог и ПФ. Всё прозрачно. Зачем мне этот PPO?

А кто сказал, что нужно?
то такі платники мають застосовувати реєстратори розрахункових операцій та/або програмні РРО при здійсненні готівкових розрахунків у обов’язковому порядку.
_hunter
 
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