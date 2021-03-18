На дорогах України з'являться радари з фіксацією...

LOKY написав:Эти камеры - это очередное средство наживы, не более того. Повесили камеры и тут же сделали искусственное ограничение скорости, там где оно и не нужно (нет пешеходных переходов, стоит отбойник, и в каждую сторону минимум 2,3 полосы). Вот зачем там делать ограничение до 50 км/ч? Чтобы штраф содрать было проще. Типичное ворье.
И каким же образом с вас его сдирают/воруют, если вы спокойно едете 50 и ничего не нарушаете?! Абы поворчать. В городе больше 50-60 км/час скорость не нужна вообще. Проехать 20 км по городу за 20 минут при скорости 60км/час или при скорости 80 км/час это займет 15 минут. Разница в 5 минут и это город из конца в конец. Светофоры эту разницу нивелируют. Так что проблема высосана с пальца .