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Депутати підтримали за основу
заборону продажу ліків дітям

Депутати підтримали за основу заборону продажу ліків дітям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 17:45

Депутати підтримали за основу заборону продажу ліків дітям

Пропонуємо до обговорення:
Верховна рада планує заборонити в Україні продаж лікарських засобів неповнолітнім громадянам. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроєкт №5122.

Дивися повний текст Депутати підтримали за основу заборону продажу ліків дітям.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 17:46

Очередная глупая затея. Теперь дети не смогут купить лекарства родителям.
Кто решил отравиться - уксус выпьет, газ включит, или с балкона прыгнет.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 21:08

Очередной бесполезный закон учитывая сколько лекарств хранится в каждой семье дома,лучше бы отправили на переквалификацию врачей большинство из которых не может поставить элементарно правильный диагноз пациенту..
livs375
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