Верховна рада планує заборонити в Україні продаж лікарських засобів неповнолітнім громадянам. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроєкт №5122.
Дивися повний текст Депутати підтримали за основу заборону продажу ліків дітям.
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Додано: Сер 02 чер, 2021 17:45
Депутати підтримали за основу заборону продажу ліків дітям
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Дивися повний текст Депутати підтримали за основу заборону продажу ліків дітям.
Додано: Сер 02 чер, 2021 17:46
Очередная глупая затея. Теперь дети не смогут купить лекарства родителям.
Кто решил отравиться - уксус выпьет, газ включит, или с балкона прыгнет.
Додано: Сер 02 чер, 2021 21:08
Очередной бесполезный закон учитывая сколько лекарств хранится в каждой семье дома,лучше бы отправили на переквалификацию врачей большинство из которых не может поставить элементарно правильный диагноз пациенту..
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