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МТБ Банк - акції

МТБ Банк - акції
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 11:46

Відкрийте для себе Київ по-новому

Відкрийте для себе місто по-новому - долучайтеся до
незабутньої екскурсії електроскутерами, під час якої ви
дізнаєтеся, як місто змінилося за останні роки, що робить його
таким унікальним сьогодні та багато іншого, а також відвідаєте
цікаві локації.

Як скористатися пропозицією?

- реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та платіть карткою
Mastercard® від МТБ БАНК;
- обмінюйте 10 балів на участь у розіграші;
- виграйте запрошення на 2х осіб та долучайтесь до драйвової
екскурсії на електроскутерах.

Більше оплат карткою Mastercard – більше балів і шансів на
виграш.

Екскурсія розроблена командою бюро незвичних екскурсій
«Цікавий Київ» спеціально для Mastercard.
01.06 по 30.06.2021р.
https://www.mtb.ua/news/item/vidkrijte- ... -po-novomu
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:30

Маєш картку Visa від МТБ БАНК?

Власники карток Visa від МТБ БАНК отримують 15% знижки на онлайн-квитки на kontramarka.ua, а також на Музейну крамничку Мистецького арсеналу та точки фудкорту на території фестивалю:

Знижка 15% на купівлю онлайн-квитків на kontramarka.ua надається при сплаті карткою Visa з 08.06.2021 по 27.06.2021
Знижка 15% на Музейну крамничку Мистецького арсеналу та точки фудкорту на території фестивалю надається при сплаті карткою Visa з 23.06.2021 по 27.06.2021.
Робочі години виставки-ярмарку:

23 червня 2021 року з 13:00 до 21:00
24–27 червня 2021 року з 09:00 до 21:00
https://www.mtb.ua/news/item/maes-kartk ... d-mtb-bank
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Повідомлень: 2102
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:32

Концерт тільки для вас від Олега Винника?

Можна пропустити літак, серію улюбленого серіалу або ж день народження улюбленця, а можливість особистої зустрічі з Олегом Винником – нізащо.

Як взяти участь у розіграші року:

реєструйтеся на сайті bilshe.mastercard.ua;
платіть карткою Mastercard® від МТБ БАНК і накопичуйте бали;
обмінюйте бали на участь у розіграші, можливо, саме вам пощастить зустрітися з Олегом Винником чи навіть побувати на персональному концерті, де він співатиме лише для вас!
У розіграші 2 етапи:

1 етап: із 10 по 30 червня 2021 року включно – переможець зустрінеться зі співаком, який підкорив серця мільйонів українців!

2 етап: із 2 по 31 липня 2021 року включно – переможець отримає можливість заспівати разом з Олегом Винником на особистому концерті.

Акція діє з 10.06.2021 р. по 31.07.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.
https://www.mtb.ua/news/item/koncert-ti ... ga-vinnika
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Повідомлень: 2102
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:33

ВИГРАВАЙТЕ СЕРТИФІКАТИ НА 500 ГРН ДО МЕРЕЖІ РЕСТОРАНІВ !FEST

Обирайте улюблені заклади у Львові або по всій Україні та отримуйте яскраві емоції в колі друзів та сім'ї.

Як скористатися пропозицією?

– реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та платіть карткою Mastercard® від МТБ БАНК;

– Обмінюйте 1 золотий або 10 срібних балів на участь у розіграші;

– Вигравайте сертифікати номіналом 500 грн до мережі ресторанів !FEST.

Що більше балів ви обміняєте, то вищими будуть ваші шанси на виграш.

Акція діє з 10.06.2021 по 10.07.2021.

Розігруються 300 сертифікатів номіналом 500 грн до мережі ресторанів !FEST після кожного з двох етапів – перший: з 10.06.2021 по 20.06.2021 та другий – з 21.06.2021 по 10.07.2021 року.

Ресторани по Україні: «П’яна вишня», «Реберня» та «Львівські пляцки».

Ресторани Львова: «Львівська майстерня шоколаду» та її крамниці, «Криївка», «Мазох-cafе», відкрита кав’ярня «Діана на Ринку», Ресторація-музей «Гасова лямпа»» та сувенірна крамниця, «Opera Underground», «Найдорожча ресторація Галичини», «Перша Грильова Ресторація М'яса та Справедливості» (Бернардини), «Дзига», «Grand Cafe Leopolis», Театр пива «Правда», «Дуже висока кухня», «Львівська копальня кави» та сувенірна крамниця, «Пструг, хліб та вино».
https://www.mtb.ua/news/item/vigravajte ... raniv-fest
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