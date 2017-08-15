МТБ Банк - акції

незабутньої екскурсії електроскутерами, під час якої ви
дізнаєтеся, як місто змінилося за останні роки, що робить його
таким унікальним сьогодні та багато іншого, а також відвідаєте
цікаві локації.
Як скористатися пропозицією?
- реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та платіть карткою
Mastercard® від МТБ БАНК;
- обмінюйте 10 балів на участь у розіграші;
- виграйте запрошення на 2х осіб та долучайтесь до драйвової
екскурсії на електроскутерах.
Більше оплат карткою Mastercard – більше балів і шансів на
виграш.
Екскурсія розроблена командою бюро незвичних екскурсій
«Цікавий Київ» спеціально для Mastercard.
01.06 по 30.06.2021р.