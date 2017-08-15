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МТБ Банк - акції

МТБ Банк - акції
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 11:46

Відкрийте для себе Київ по-новому

Відкрийте для себе місто по-новому - долучайтеся до
незабутньої екскурсії електроскутерами, під час якої ви
дізнаєтеся, як місто змінилося за останні роки, що робить його
таким унікальним сьогодні та багато іншого, а також відвідаєте
цікаві локації.

Як скористатися пропозицією?

- реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та платіть карткою
Mastercard® від МТБ БАНК;
- обмінюйте 10 балів на участь у розіграші;
- виграйте запрошення на 2х осіб та долучайтесь до драйвової
екскурсії на електроскутерах.

Більше оплат карткою Mastercard – більше балів і шансів на
виграш.

Екскурсія розроблена командою бюро незвичних екскурсій
«Цікавий Київ» спеціально для Mastercard.
01.06 по 30.06.2021р.
https://www.mtb.ua/news/item/vidkrijte- ... -po-novomu
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:30

Маєш картку Visa від МТБ БАНК?

Власники карток Visa від МТБ БАНК отримують 15% знижки на онлайн-квитки на kontramarka.ua, а також на Музейну крамничку Мистецького арсеналу та точки фудкорту на території фестивалю:

Знижка 15% на купівлю онлайн-квитків на kontramarka.ua надається при сплаті карткою Visa з 08.06.2021 по 27.06.2021
Знижка 15% на Музейну крамничку Мистецького арсеналу та точки фудкорту на території фестивалю надається при сплаті карткою Visa з 23.06.2021 по 27.06.2021.
Робочі години виставки-ярмарку:

23 червня 2021 року з 13:00 до 21:00
24–27 червня 2021 року з 09:00 до 21:00
https://www.mtb.ua/news/item/maes-kartk ... d-mtb-bank
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Повідомлень: 2184
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:32

Концерт тільки для вас від Олега Винника?

Можна пропустити літак, серію улюбленого серіалу або ж день народження улюбленця, а можливість особистої зустрічі з Олегом Винником – нізащо.

Як взяти участь у розіграші року:

реєструйтеся на сайті bilshe.mastercard.ua;
платіть карткою Mastercard® від МТБ БАНК і накопичуйте бали;
обмінюйте бали на участь у розіграші, можливо, саме вам пощастить зустрітися з Олегом Винником чи навіть побувати на персональному концерті, де він співатиме лише для вас!
У розіграші 2 етапи:

1 етап: із 10 по 30 червня 2021 року включно – переможець зустрінеться зі співаком, який підкорив серця мільйонів українців!

2 етап: із 2 по 31 липня 2021 року включно – переможець отримає можливість заспівати разом з Олегом Винником на особистому концерті.

Акція діє з 10.06.2021 р. по 31.07.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.
https://www.mtb.ua/news/item/koncert-ti ... ga-vinnika
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Повідомлень: 2184
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:33

ВИГРАВАЙТЕ СЕРТИФІКАТИ НА 500 ГРН ДО МЕРЕЖІ РЕСТОРАНІВ !FEST

Обирайте улюблені заклади у Львові або по всій Україні та отримуйте яскраві емоції в колі друзів та сім'ї.

Як скористатися пропозицією?

– реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та платіть карткою Mastercard® від МТБ БАНК;

– Обмінюйте 1 золотий або 10 срібних балів на участь у розіграші;

– Вигравайте сертифікати номіналом 500 грн до мережі ресторанів !FEST.

Що більше балів ви обміняєте, то вищими будуть ваші шанси на виграш.

Акція діє з 10.06.2021 по 10.07.2021.

Розігруються 300 сертифікатів номіналом 500 грн до мережі ресторанів !FEST після кожного з двох етапів – перший: з 10.06.2021 по 20.06.2021 та другий – з 21.06.2021 по 10.07.2021 року.

Ресторани по Україні: «П’яна вишня», «Реберня» та «Львівські пляцки».

Ресторани Львова: «Львівська майстерня шоколаду» та її крамниці, «Криївка», «Мазох-cafе», відкрита кав’ярня «Діана на Ринку», Ресторація-музей «Гасова лямпа»» та сувенірна крамниця, «Opera Underground», «Найдорожча ресторація Галичини», «Перша Грильова Ресторація М'яса та Справедливості» (Бернардини), «Дзига», «Grand Cafe Leopolis», Театр пива «Правда», «Дуже висока кухня», «Львівська копальня кави» та сувенірна крамниця, «Пструг, хліб та вино».
https://www.mtb.ua/news/item/vigravajte ... raniv-fest
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:38

Для власників преміальних карток Visa – смачна пропозиція!

Літо в Одесі – це завжди смачно! Соковита полуниця з келихом просеко, гаряча кукурудза на березі моря або солодкий кавун після спекотного дня.

А щоб літо було ще смачнішим – завітайте до ресторанів Synergy Group!

Нa вас чекає затишна атмосфера,місцевий колорит, гастрономічні шедеври, дивовижний інтер’єр та мальовничі локації.

Розраховуйтесь преміальними картками Visa від МТБ БАНК та отримайте знижку 10% на все меню ресторанів Synergy Group.

Пропозиція діє з 20.06.2021 до 31.08.2021.

А замовити преміальну картку Visa infinite в пакеті «Infinite light» за акційними умовами можна прямо зараз:
https://www.mtb.ua/news/item/dla-vlasni ... opozicia-2
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 09:43

Швидке обслуговування пасажирів в аеропорту

Visa у партнерстві з Міжнародним аеропортом «Бориспіль» запустила новий коридор для прискореного обслуговування пасажирів.

Оновлений сервіс пришвидшеного обслуговування пасажирів Fast Track вже доступний держателям преміальних карток Visa Signature, Visa Infinite та Visa Platinum Business.


Відтепер можна набагато швидше пройти реєстрацію на рейс, здати багаж, а також пройти контроль авіаційної безпеки та паспортний контроль.

Переваги коридору пришвидшеного обслуговування пасажирів в аеропорту:

сучасна візуальна навігація для комфортнішого і швидшого пересування аеропортом;
мінімальний час проходження обов’язкових процедур завдяки технології Tap&Go;
автоматизація процесу – все, що вам потрібно – це ваша преміальна картка Visa;
можливість скористатися коридором – безконтактно за допомогою преміальної картки Visa, а також телефону, смарт-годинника або будь-якого іншого пристрою з NFC-модулем;
безпека і соціальне дистанціювання.
Сервіс популярний серед усіх пасажирів, однак особливо важливий для пасажирів з дітьми.
Пропозиція діє до 31.12.2021 р.
https://www.mtb.ua/news/item/svidke-obs ... -mtb-banku
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 09:32

Акція «Подарунки обирають вас!»

Як узяти участь в акції:

1. Зареєструйтесь у програмі Mastercard Більше на bilshe.mastercard.ua та додайте картку Mastercard® від МТБ БАНКу до свого профілю.

2. Сплачуйте за покупки за допомогою картки Mastercard та накопичуйте бали.

3. Обміняйте накопичені десять срібних чи золотих балів на участь в акції та розкручуйте на bilshe.mastercard.ua «Колесо сюрпризів»*, натиснувши кнопку «Крутити».

Крутіть «Колесо сюрпризів» до 3-х разів на день та отримуйте гарантовані подарунки!

«Колесо сюрпризів»— візуалізоване барабанне колесо, що має дванадцять секторів із гарантованими подарунками. Кожен оберт — 10 балів.

Період акції:

Акція діє з 07.07.2021 р. до 28.07.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.
https://www.mtb.ua/news/item/akcia-poda ... biraut-vas
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Повідомлень: 2184
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 09:34

Гарячі знижки для власників преміальних карток Visa від МТБ

З 01.07.2021 по 15.08.2021 тримайте літні спекотні пропозиції при оплаті преміальними картками Visa від МТБ БАНК.

Пропозиції для тих, хто подорожує за кордон

Страхування від Visa для безпечних та комфортних подорожей
-50% знижка на паркінг в аеропорту «Бориспіль» з Visa
-50% знижка на поїздки до/з аеропорту або залізничного вокзалу з Bolt та Visa
Безкоштовне пакування валізи в аеропорту «Бориспіль» від Visa
Оновлений сервіс FAST TRACK в а/п «Бориспіль» від Visa
Доступ до 1300 Lounge zones по всьому світу з Visa
Сертифікат на 500 грн в ресторани а/п «Бориспіль» від Visa
Подвійний кешбек при оплаті квитків SkyUp Airlines з Visa

Пропозиції для тих, хто подорожує Україною

Безкоштовна доставка та сет морозива в подарунок у ресторанах La Famiglia з Visa (11 ресторанів)
Вдвічі більше бофонів на картку Lokal з Visa (22 ресторани)
-10% на все меню ресторанів мережі Synergy Group з Visa (7 ресторанів)
Смачний комплімент у мережі ресторанів Buldozer Group з Visa (7 ресторанів)
Безкоштовний вхід у лаунж-зону та -10% у Kyiv Food Market при замовленні від 450 грн з Visa (22 ресторани)
Смачний комплімент від ресторану Lucky Restaurant Vinotheque з Visa
-10% на кухню та бар у пляжному комплексі Mantra Beach Club в Одесі з Visa
-5% на SPA-процедури та -10% на проживання у готелі Edem Resort Medical&SPA з Visa
До -20% на проживання у готелі Citadel Inn з Visa
-10% на проживання та харчування у готелі Holiday Inn з Visa
-15% на оренду електросамокатів Bolt з Visa
-10% на всі заходи театру Gorsad під відкритим небом в Одесі з Visa
-10% на квитки та фудкорт літньої концертної зали «Морвокзал» з Visa
До -30% на дегустації, екскурсії та проживання у готелях при виноробнях Республіки Молдова з Visa
Пропозиція діє до 15.08.2021 р.
https://www.mtb.ua/news/item/garaci-zni ... d-mtb-bank
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 09:36

Знижка 10% на MD-Fashion з Visa від МТБ БАНКу

Навіщо ходити до торгівельного центру, якщо всі улюблені бренди – в одному онлайн-магазині? Puma, Anabel Arto і Calvin Klein… У MD Fashion представлені одяг та аксесуари більш ніж 100 відомих марок.

Вирушайте на онлайн-шопінг з картками Visa від МТБ БАНКу та отримайте -10% знижки на всі колекції.

Знижка застосовується автоматично. Перед оплатою на платіжній сторінці з'явиться текст: "Сплачуй з Visa, отримуй знижку -10%»

Період акції: 10.07.2021 – 10.08.2021
https://www.mtb.ua/news/item/znizka-10- ... -mtb-banku
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 12:53

СЕРВІС «ТЕЛЕМЕДИЦИНА» ВІД VISA СТАВ ЩЕ ЗРУЧНІШИМ!

Пропонуємо ознайомитися зі змінами в процедурі користування сервісом «Телемедицина» від VISA
Раніше
Щоб замовити послугу «Телемедицина», вам потрібно було зателефонувати до страхової компанії ARX
Тепер
Ви можете заощадити час та звернутися за послугою просто через чат. Для цього перейдіть у чат-бот Visa Ukraine,

1) натисніть кнопку «Телемедицина»

2) потім «Перевірити доступність послуги»

3) додайте вашу активну преміальну картку Visa.

Для вашої зручності ми розділили меню на декілька пунктів: телемедична консультація, психолог, ПЛР-тест та медичний консьєрж.
Раніше
Щоб дізнатися залишок доступних послуг, вам потрібно було зателефонувати у страхову компанію.
Тепер
Вам не потрібно нікуди телефонувати! Залишок автоматично підраховується чат-ботом. Щоб отримати необхідну допомогу, натисніть кнопку «Замовити послугу».
Раніше
Використання послуги ПЛР-тестування не обмежувалося витратами по карті
Тепер
Для того щоб пройти тестування, вам потрібно зробити платежі на суму:

- не менше 10 000 грн – для власників Visa Signature;

- не менше 20 000 грн – для власників Visa Infinite.*

Підраховуються всі операції за 35 днів до користування сервісом. Останні 5 днів у розрахунок не входять.
Раніше
Для замовлення ПЛР-тесту вам потрібно було залишити заявку в страховій компанії ARX та очікувати деталей запису.
Тепер
Ви можете самостійно замовити послугу через чат-бот. Для цього оберіть місто, район і зручну лабораторію з переліку. Вам надійде SMS-повідомлення, і ви зможете поспілкуватися безпосередньо зі спеціалістами клініки.
Раніше
В одному зверненні можна було залишити відразу декілька запитів
Тепер
Під час одного діалогу ви можете залишити лише один запит. Якщо ви хочете отримати більше послуг, поверніться до чат-боту Visa Ukraine та повторіть операцію. Наприклад: якщо ви хочете замовити ПЛР-тестування та консультацію лікаря, вам потрібно буде двічі зайти у чат-бот та натиснути відповідні кнопки.

ДБАЙТЕ ПРО ЗДОРОВ’Я ІЗ СЕРВІСОМ «ТЕЛЕМЕДИЦИНА» ВІД VISA, ДЕ Б ВИ НЕ БУЛИ!
https://www.mtb.ua/news/item/servis-tel ... -zrucnisim
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