МТБ Банк - акції

Відкрийте для себе місто по-новому - долучайтеся до незабутньої екскурсії електроскутерами, під час якої ви дізнаєтеся, як місто змінилося за останні роки, що робить його таким унікальним сьогодні та багато іншого, а також відвідаєте цікаві локації.
Як скористатися пропозицією?
- реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та платіть карткою Mastercard® від МТБ БАНК; - обмінюйте 10 балів на участь у розіграші; - виграйте запрошення на 2х осіб та долучайтесь до драйвової екскурсії на електроскутерах.
Більше оплат карткою Mastercard – більше балів і шансів на виграш.
Власники карток Visa від МТБ БАНК отримують 15% знижки на онлайн-квитки на kontramarka.ua, а також на Музейну крамничку Мистецького арсеналу та точки фудкорту на території фестивалю:
Знижка 15% на купівлю онлайн-квитків на kontramarka.ua надається при сплаті карткою Visa з 08.06.2021 по 27.06.2021 Знижка 15% на Музейну крамничку Мистецького арсеналу та точки фудкорту на території фестивалю надається при сплаті карткою Visa з 23.06.2021 по 27.06.2021. Робочі години виставки-ярмарку:
Можна пропустити літак, серію улюбленого серіалу або ж день народження улюбленця, а можливість особистої зустрічі з Олегом Винником – нізащо.
Як взяти участь у розіграші року:
реєструйтеся на сайті bilshe.mastercard.ua; платіть карткою Mastercard® від МТБ БАНК і накопичуйте бали; обмінюйте бали на участь у розіграші, можливо, саме вам пощастить зустрітися з Олегом Винником чи навіть побувати на персональному концерті, де він співатиме лише для вас! У розіграші 2 етапи:
1 етап: із 10 по 30 червня 2021 року включно – переможець зустрінеться зі співаком, який підкорив серця мільйонів українців!
2 етап: із 2 по 31 липня 2021 року включно – переможець отримає можливість заспівати разом з Олегом Винником на особистому концерті.
Visa у партнерстві з Міжнародним аеропортом «Бориспіль» запустила новий коридор для прискореного обслуговування пасажирів.
Оновлений сервіс пришвидшеного обслуговування пасажирів Fast Track вже доступний держателям преміальних карток Visa Signature, Visa Infinite та Visa Platinum Business.
Відтепер можна набагато швидше пройти реєстрацію на рейс, здати багаж, а також пройти контроль авіаційної безпеки та паспортний контроль.
Переваги коридору пришвидшеного обслуговування пасажирів в аеропорту:
сучасна візуальна навігація для комфортнішого і швидшого пересування аеропортом; мінімальний час проходження обов’язкових процедур завдяки технології Tap&Go; автоматизація процесу – все, що вам потрібно – це ваша преміальна картка Visa; можливість скористатися коридором – безконтактно за допомогою преміальної картки Visa, а також телефону, смарт-годинника або будь-якого іншого пристрою з NFC-модулем; безпека і соціальне дистанціювання. Сервіс популярний серед усіх пасажирів, однак особливо важливий для пасажирів з дітьми. Пропозиція діє до 31.12.2021 р. https://www.mtb.ua/news/item/svidke-obs ... -mtb-banku
З 01.07.2021 по 15.08.2021 тримайте літні спекотні пропозиції при оплаті преміальними картками Visa від МТБ БАНК.
Пропозиції для тих, хто подорожує за кордон
Страхування від Visa для безпечних та комфортних подорожей -50% знижка на паркінг в аеропорту «Бориспіль» з Visa -50% знижка на поїздки до/з аеропорту або залізничного вокзалу з Bolt та Visa Безкоштовне пакування валізи в аеропорту «Бориспіль» від Visa Оновлений сервіс FAST TRACK в а/п «Бориспіль» від Visa Доступ до 1300 Lounge zones по всьому світу з Visa Сертифікат на 500 грн в ресторани а/п «Бориспіль» від Visa Подвійний кешбек при оплаті квитків SkyUp Airlines з Visa
Пропозиції для тих, хто подорожує Україною
Безкоштовна доставка та сет морозива в подарунок у ресторанах La Famiglia з Visa (11 ресторанів) Вдвічі більше бофонів на картку Lokal з Visa (22 ресторани) -10% на все меню ресторанів мережі Synergy Group з Visa (7 ресторанів) Смачний комплімент у мережі ресторанів Buldozer Group з Visa (7 ресторанів) Безкоштовний вхід у лаунж-зону та -10% у Kyiv Food Market при замовленні від 450 грн з Visa (22 ресторани) Смачний комплімент від ресторану Lucky Restaurant Vinotheque з Visa -10% на кухню та бар у пляжному комплексі Mantra Beach Club в Одесі з Visa -5% на SPA-процедури та -10% на проживання у готелі Edem Resort Medical&SPA з Visa До -20% на проживання у готелі Citadel Inn з Visa -10% на проживання та харчування у готелі Holiday Inn з Visa -15% на оренду електросамокатів Bolt з Visa -10% на всі заходи театру Gorsad під відкритим небом в Одесі з Visa -10% на квитки та фудкорт літньої концертної зали «Морвокзал» з Visa До -30% на дегустації, екскурсії та проживання у готелях при виноробнях Республіки Молдова з Visa Пропозиція діє до 15.08.2021 р. https://www.mtb.ua/news/item/garaci-zni ... d-mtb-bank
Пропонуємо ознайомитися зі змінами в процедурі користування сервісом «Телемедицина» від VISA Раніше Щоб замовити послугу «Телемедицина», вам потрібно було зателефонувати до страхової компанії ARX Тепер Ви можете заощадити час та звернутися за послугою просто через чат. Для цього перейдіть у чат-бот Visa Ukraine,
1) натисніть кнопку «Телемедицина»
2) потім «Перевірити доступність послуги»
3) додайте вашу активну преміальну картку Visa.
Для вашої зручності ми розділили меню на декілька пунктів: телемедична консультація, психолог, ПЛР-тест та медичний консьєрж. Раніше Щоб дізнатися залишок доступних послуг, вам потрібно було зателефонувати у страхову компанію. Тепер Вам не потрібно нікуди телефонувати! Залишок автоматично підраховується чат-ботом. Щоб отримати необхідну допомогу, натисніть кнопку «Замовити послугу». Раніше Використання послуги ПЛР-тестування не обмежувалося витратами по карті Тепер Для того щоб пройти тестування, вам потрібно зробити платежі на суму:
- не менше 10 000 грн – для власників Visa Signature;
- не менше 20 000 грн – для власників Visa Infinite.*
Підраховуються всі операції за 35 днів до користування сервісом. Останні 5 днів у розрахунок не входять. Раніше Для замовлення ПЛР-тесту вам потрібно було залишити заявку в страховій компанії ARX та очікувати деталей запису. Тепер Ви можете самостійно замовити послугу через чат-бот. Для цього оберіть місто, район і зручну лабораторію з переліку. Вам надійде SMS-повідомлення, і ви зможете поспілкуватися безпосередньо зі спеціалістами клініки. Раніше В одному зверненні можна було залишити відразу декілька запитів Тепер Під час одного діалогу ви можете залишити лише один запит. Якщо ви хочете отримати більше послуг, поверніться до чат-боту Visa Ukraine та повторіть операцію. Наприклад: якщо ви хочете замовити ПЛР-тестування та консультацію лікаря, вам потрібно буде двічі зайти у чат-бот та натиснути відповідні кнопки.