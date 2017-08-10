МТБ Банк - акції

Ваша картка Visa дарує можливості для професійного розвитку. Досягайте своїх цілей та отримуйте 15% знижки на всі короткі онлайн-курси 2U GetSmarter за промокодом 2UESGSVISA15.
Пропозиція діє з 15 вересня 2021 року до 30 вересня 2022 року.
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Додано: Чет 09 гру, 2021 11:23
-15% на всі короткі онлайн-курси 2U GetSmarter із Visa
GetSmarter 2U – платформа коротких онлайн курсів тривалістю 6–8 тижнів від провідних університетів світу. GetSmarter пропонує програми, що спрямовані не лише на отримання ступеня, але й охоплюють ключові сучасні навички, такі як лідерство та технології.
Ваша картка Visa дарує можливості для професійного розвитку. Досягайте своїх цілей та отримуйте 15% знижки на всі короткі онлайн-курси 2U GetSmarter за промокодом 2UESGSVISA15.
Пропозиція діє з 15 вересня 2021 року до 30 вересня 2022 року.
Додано: Чет 09 гру, 2021 11:25
Новорічні пропозиції від Visa
Новорічні подарунки, аромат свіжої хвої та гарячого какао, яскраве пакування та неймовірні знижки від Visa. Різдво – це час здійснення мрій. Але навіщо чекати дива, якщо з преміальними картками Visa ви можете отримати безліч новорічних знижок і сюрпризів. Подаруйте собі свято з найвигіднішими пропозиціями від Visa та партнерів!
Ресторанна колекція:
La Famiglia. Безкоштовна доставка та смачний комплімент в мережі ресторанів La Famiglia
Період дії: 10.12.21-31.12.22
Bulldozer Group. Смачний комплімент в мережі ресторанів Bulldozer Group
Період дії: 10.12.21-31.12.22
Lucky Restaurant Vinotheque. Смачний комплімент від шефа в ресторані Lucky Restaurant Vinotheque
Період дії: 10.12.21-31.12.22
Kyiv Food Market. -10% на все меню та безкоштовний вхід у лаунж-зону Kyiv Food Market
Період дії: 10.12.21-10.06.22
Шопінг (покупки та подарунки):
Helen Marlen. Додатково -5% на онлайн-покупки та покупки в бутиках Helen Marlen
Період дії: 07.12.21-15.01.22
Baby Marlen. Додатково -5% на онлайн-покупки та покупки в бутику Baby Marlen
Період дії: 07.12.21-15.01.22
Bomond. -30% знижки на всі покупки у мережі Bomond
Період дії: 10.12.21-15.01.22
Sova. Додатково -5% на онлайн-покупки та покупки у мережі Sova
Період дії: 10.12.21-15.01.22
women’secret. Додатково -5% на покупки у мережі women’secret
Період дії: 15.12.21-30.01.22
MD Fashion. Додатково -10% на онлайн-покупки у магазині MD Fashion
Період дії: 10.12.21-15.01.22
Gulliver. Даруємо 250’000 гривень на рік шопінгу
Період дії: 15.12.21-30.01.22
Bicester Village Shopping Collection. Додатково -10% та ексклюзивні привілеї в бутик-містечках Європи Bicester Village
Shopping Collection
Період дії: 01.12.21-01.03.22
Дозвілля та розваги:
Tickets.ua. -15% на рейси авіакомпаній Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS та Eurowings Discover
Період дії: 01.12.21-31.12.21
Qatar Airways. До -10% знижки на авіаквитки Qatar Airways з Одеси
Період дії: 10.12.21-15.01.22
Osocor Residence. -5% знижки в Osocor Residence
Період дії: 04.12.21-28.02.22
«5 елемент». -10% на всі абонементи та -50% на гостьові візити у клубі «5 елемент»
Період дії: 10.12.21-15.01.22
Додано: Чет 16 гру, 2021 19:59
Партнерський проєкт Visa, KLM та Air France
Здійснюйте новорічні бажання з Visa
Разом з Visa Ми підготували для вас безліч цікавих та різноманітних пропозицій під Новий рік. Бо вже ж час шукати подарунки та обирати місце для зимових вихідних на найскравіших спотах Києва.
До вашої уваги є крутезні знижки та умови на шопінг, щоб купувати подаруни для своїх любих було приємніше. А ще додамо кілька бонусів в інших категоріях:
1. 7% бонусів на ROZETKA з Visa
2. -20% на замовлення iHerb з Visa
3. 10% кешбек в Алло з Visa
4. Безкоштовна доставка з Meest Express
5. Безкоштовна доставка від Rocket
6. 10% кешбек на залізничні квитки
7. 15% на категорію Visa Holiday у BOLT
Додано: Чет 16 гру, 2021 20:02
Промо до новорічних свят з мережею супермаркетів «АТБ»!
З 15.12.2021 по 15.01.2022 при оплаті карткою Mastercard® товарів на сайті zakaz.atbmarket.com доставка замовлення – безкоштовна.
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