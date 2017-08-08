Акції від МТБ банку

Ваша картка Visa дарує можливості для професійного розвитку. Досягайте своїх цілей та отримуйте 15% знижки на всі короткі онлайн-курси 2U GetSmarter за промокодом 2UESGSVISA15.
Пропозиція діє з 15 вересня 2021 року до 30 вересня 2022 року.
|
|
|
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Чет 09 гру, 2021 11:23
-15% на всі короткі онлайн-курси 2U GetSmarter із Visa
GetSmarter 2U – платформа коротких онлайн курсів тривалістю 6–8 тижнів від провідних університетів світу. GetSmarter пропонує програми, що спрямовані не лише на отримання ступеня, але й охоплюють ключові сучасні навички, такі як лідерство та технології.
Ваша картка Visa дарує можливості для професійного розвитку. Досягайте своїх цілей та отримуйте 15% знижки на всі короткі онлайн-курси 2U GetSmarter за промокодом 2UESGSVISA15.
Пропозиція діє з 15 вересня 2021 року до 30 вересня 2022 року.
Додано: Чет 09 гру, 2021 11:25
Новорічні пропозиції від Visa
Новорічні подарунки, аромат свіжої хвої та гарячого какао, яскраве пакування та неймовірні знижки від Visa. Різдво – це час здійснення мрій. Але навіщо чекати дива, якщо з преміальними картками Visa ви можете отримати безліч новорічних знижок і сюрпризів. Подаруйте собі свято з найвигіднішими пропозиціями від Visa та партнерів!
Ресторанна колекція:
La Famiglia. Безкоштовна доставка та смачний комплімент в мережі ресторанів La Famiglia
Період дії: 10.12.21-31.12.22
Bulldozer Group. Смачний комплімент в мережі ресторанів Bulldozer Group
Період дії: 10.12.21-31.12.22
Lucky Restaurant Vinotheque. Смачний комплімент від шефа в ресторані Lucky Restaurant Vinotheque
Період дії: 10.12.21-31.12.22
Kyiv Food Market. -10% на все меню та безкоштовний вхід у лаунж-зону Kyiv Food Market
Період дії: 10.12.21-10.06.22
Шопінг (покупки та подарунки):
Helen Marlen. Додатково -5% на онлайн-покупки та покупки в бутиках Helen Marlen
Період дії: 07.12.21-15.01.22
Baby Marlen. Додатково -5% на онлайн-покупки та покупки в бутику Baby Marlen
Період дії: 07.12.21-15.01.22
Bomond. -30% знижки на всі покупки у мережі Bomond
Період дії: 10.12.21-15.01.22
Sova. Додатково -5% на онлайн-покупки та покупки у мережі Sova
Період дії: 10.12.21-15.01.22
women’secret. Додатково -5% на покупки у мережі women’secret
Період дії: 15.12.21-30.01.22
MD Fashion. Додатково -10% на онлайн-покупки у магазині MD Fashion
Період дії: 10.12.21-15.01.22
Gulliver. Даруємо 250’000 гривень на рік шопінгу
Період дії: 15.12.21-30.01.22
Bicester Village Shopping Collection. Додатково -10% та ексклюзивні привілеї в бутик-містечках Європи Bicester Village
Shopping Collection
Період дії: 01.12.21-01.03.22
Дозвілля та розваги:
Tickets.ua. -15% на рейси авіакомпаній Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS та Eurowings Discover
Період дії: 01.12.21-31.12.21
Qatar Airways. До -10% знижки на авіаквитки Qatar Airways з Одеси
Період дії: 10.12.21-15.01.22
Osocor Residence. -5% знижки в Osocor Residence
Період дії: 04.12.21-28.02.22
«5 елемент». -10% на всі абонементи та -50% на гостьові візити у клубі «5 елемент»
Період дії: 10.12.21-15.01.22
Додано: Чет 16 гру, 2021 19:59
Партнерський проєкт Visa, KLM та Air France
Здійснюйте новорічні бажання з Visa
Разом з Visa Ми підготували для вас безліч цікавих та різноманітних пропозицій під Новий рік. Бо вже ж час шукати подарунки та обирати місце для зимових вихідних на найскравіших спотах Києва.
До вашої уваги є крутезні знижки та умови на шопінг, щоб купувати подаруни для своїх любих було приємніше. А ще додамо кілька бонусів в інших категоріях:
1. 7% бонусів на ROZETKA з Visa
2. -20% на замовлення iHerb з Visa
3. 10% кешбек в Алло з Visa
4. Безкоштовна доставка з Meest Express
5. Безкоштовна доставка від Rocket
6. 10% кешбек на залізничні квитки
7. 15% на категорію Visa Holiday у BOLT
Додано: Чет 16 гру, 2021 20:02
Промо до новорічних свят з мережею супермаркетів «АТБ»!
З 15.12.2021 по 15.01.2022 при оплаті карткою Mastercard® товарів на сайті zakaz.atbmarket.com доставка замовлення – безкоштовна.
Як скористатися пропозицією?
переходьте на сайт інтернет-магазину АТБ - zakaz.atbmarket.com;
обирайте товари на суму від 300 грн та вагою до 15 кг;
сплачуйте замовлення карткою Mastercard®;
отримуйте безкоштовну доставку*.
*Безкоштовна доставка доступна для замовлень тільки один раз на день.
Додано: Сер 22 гру, 2021 09:26
Justin доставить ваші покупки з Епіцентру безкоштовно
Плануєте покупки в Епіцентрі? Тоді саме час скористатися новою вигідною пропозицією від Justin.
Justin доставить ваші покупки з Епіцентру безкоштовно за оплату карткою Mastercard®.
Як скористатись пропозицією:
Виберіть товари на ua на суму від 50 грн.
Оплатіть покупку карткою Mastercard®.
Отримуйте замовлення від Епіцентру з безкоштовною доставкою із Justin.
Акція діє з 06.12.2021 р. по 06.01.2022 р. Безкоштовна доставка діє на замовлення на суму від 50 грн.
Додано: П'ят 24 гру, 2021 09:15
Подарунки від Mastercard і Glovo до новорічних свят
Як узяти участь
У додатку Glovo робіть замовлення в баблах «Святковий маркет» і «Супермаркети» на суму від 250 грн.
Платіть за замовлення карткою
Автоматично ставайте учасником розіграшу промокодів на суму 500 грн і 3-х смартфонів.
А також гарантовано отримуйте безкоштовну доставку за замовлення в баблі «Святковий маркет» на суму від 250 грн.
Акція діє з 16.12.2021 р. по 13.01.2022 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Безкоштовну доставку можна отримати при замовленні на суму від 250 грн.
Додано: П'ят 24 гру, 2021 09:22
Миттєва знижка 10% від Booking.com та Mastercard
Подорожі надихають! На відкриття, враження, виклики... Саме тому даруємо знижку 10% на Booking.com для власників карток Platinum Mastercard®, World Black Edition Mastercard® та World Elite Mastercard®.
Як отримати знижку? Все просто:
Зареєструйтесь/увійдіть в обліковий запис com за посиланням
Розблокуйте пропозицію натиснувши «Отримати доступ до пропозицій», та введіть промокод premiumlO у вікні, яке з'явиться на екрані.
Визначте дати поїздки та оберіть бажаний тип житла, щоб побачити тариф і вартість винагороди (відображається в рядку «Загальна ціна»),
Оберіть опцію «Оплатити зараз» та отримайте миттєву знижку 10% від
Пропозиція діє до 31.08.2022 р. для карток Platinum Mastercard®, World Black Edition Mastercard® та World Elite Mastercard®, емітованих в Україні.
Бронювання, здійснені не через спеціальне посилання, а через сайт Booking.com або через мобільний застосунок Booking.com не беруть участі у пропозиції.
Знижка застосовується від фінальної ціни Genius (дисконт-програма Booking.com), але за умови оплати в момент бронювання (знижка не застосовується для клієнтів, які обирають опцію «Платити пізніше»).
До одного бронювання може бути застосований лише 1 промокод.
Додано: Чет 30 гру, 2021 10:57
Кешбек до 50% на скіпаси з преміальними картами VISA
Обирайте улюблені схили та траси: з 25 грудня 2021 по 31 січня 2022 купуйте скіпаси на гірськолижних курортах України та повертайте до 50%* вартості завдяки вашій преміальній картці Visa!
*Розмір кешбеку:
30% від вартості скіпасу, придбаного з карткою Visa Platinum, але не більше ніж 1 000,00 грн.
40% від вартості скіпасу, придбаного з карткою Visa Signature, але не більше1 250,00 грн.
50% від вартості скіпасу, придбаного з карткою Visa Infinite, але не більше 1 500,00 грн.
Акція проводиться з 00:00:01 год. 25.12.2021 року до 23:59:59 год. 31.01.2022 року,
з можливістю продовження на місяць—до 23:59:59 год. 28.02.2022.
|