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Акції від МТБ банку

Акції від МТБ банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 11:59

Зустрічайте ексклюзивну колекцію BEVZA BALBEK BILSHE

Що буде, коли відомий архітектор та дизайнерка одягу поміняються місцями? Які унікальні ідеї вони зможуть розробити? В які речі вони перетворяться?
Зустрічайте ексклюзивну колекцію BEVZA BALBEK BILSHE від дизайнерки Світлани Бевзи та архітектора Слави Балбека, розроблену спеціально для Mastercard Більше. 10 предметів з колекції мають унікальну історію створення та будуть представлені парами.

Щотижня на сторінці акції відкриватиметься новий дроп (або ж пара), який включатиме два предмети:
- предмет інтер'єрного дизайну від Світлани Бевзи, - одяг або аксесуари від Слави Балбека.

Щоб отримати виріб з колекції:
- реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та платіть карткою Mastercard, - дивіться історії та обирайте предмет з колекції, що вам до вподоби, - здійсніть замовлення предмету з колекції за срібні або золоті бали або - обмінюйте 10 срібних або золотих балів на участь у розіграші.

Стежте за новинами на bilshe.mastercard.ua, аби не пропустити появу дропів і скористатися можливістю стати власником ексклюзивних виробів, яким не має ціни.
https://www.mtb.ua/news/item/zustricajt ... bek-bilshe
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 11:25

Завітайте до кінотеатрів Multiplex

Із 3 лютого 2022 року завітайте до кінотеатрів Multiplex та придбайте квитки у касах кінотеатрів на перегляд фільму «Найкращі вихідні» зі знижкою 10 % від Mastercard.

Щоб скористатися пропозицією:

— завітайте до кас кінотеатрів Multiplex;

— обирайте сеанс фільму «Найкращі вихідні»;

— повідомте касиру кінотеатру про оплату карткою Mastercard®;

— отримайте знижку 10 % на квитки.

Акція діє з 3 лютого 2022 року до завершення демонстрації фільму «Найкращі вихідні» у кінотеатрах Multiplex. Акція діє на місця категорії Good та SuperLux в усіх кінотеатрах Multiplex, окрім «ЦУМ» (Київ), «Караван» (Київ), «Промінь» (Луцьк), «Любава» (Черкаси), «Дніпро Плаза» (Черкаси).
https://www.mtb.ua/news/item/zavitajte- ... -multiplex
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Повідомлення Додано: Вів 22 лют, 2022 15:10

Вигравати пальне щотижня – WOGОНЬ

Заправитись якісним пальним, смачно поїсти й випити найкавовішої кави – на WOG можна все. А ще можна виграти 60 літрів якісного пального від WOG та Visa!

Що потрібно зробити, щоб стати учасником розіграшу:
1) заправитися на АЗК WOG від 10л із карткою PRIDE;
2) розрахуватися карткою Visa на терміналі самообслуговування WOG PAY BOX.

Щотижня WOG разом із Visa даруватиме 60л якісного пального 5 переможцям. Більше заправок – більше шансів на виграш. Обирати переможців буде сервіс-рандомайзерщочетверга о 15:00 у період із 24.02 до 14.04. Результати будуть оголошені на офіційній сторінці @azkwog в Instagram Stories.

Період дії акції: з 16 лютого до 12 квітня 2022 року.
https://www.mtb.ua/news/item/vigravati- ... izna-wogon
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 11:30

«Зустрічай зиму разом з Ria!» — вигравай Power Вank!

Як взяти участь в Акції «Зустрічай зиму разом з Ria!»?
Отримати переказ «Ria"* з-за кордону на суму від 50 Євро/ доларів США у відділенні МТБ Банку**
Стати учасником*** розіграшу одного з 24-х Power Вank!
Акція діє з 01.12.2023 по 29.02.2024 (Включно)
Акційна програма складається з трьох етапів:
з 01.12.2023 по 31.12.2023 включно;
з 01.01.2024 по 31.01.2024 включно;
з 01.02.2024 по 29.02.2024 включно
У кожному етапі розігрується вісім Power Вank!
Переможці визначаються випадковим шляхом за допомогою генерування випадкових чисел на зовнішньому Інтернет ресурсі http://www.random.org.

Детальніше: https://news.finance.ua/ua/zustrichay-z ... power-vank
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 15:15

Додайте свята с пропозиціями від Visa!

-10% на замовлення від 1000 ₴ з карткою Visa від МТБ Банку

Робіть замовлення* на суму від 1000 ₴ і отримуйте приємні 10% знижки при оплаті карткою Visa від МТБ Банку.

Пропозиція діє для держателів усіх карток Visа, випущених банками України, з 7 по 30 грудня 2023 року.

Для отримання знижки обирайте спосіб оплати "10% знижки з Visa" і сплачуйте карткою Visа.

*Пропозиція не поширюється на товари, які були замовлені зі складів Makeup, розміщених на території ЄС.

Подробиці: https://news.finance.ua/ua/dodayte-svya ... y-vid-visa
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:45

Зігрівайтеся світлом нових історій

Дозвольте словам відкривати перед вами шлях до незабутніх пригод, даруючи тепло й затишок. Пориньте в магію слів, де кожна нова книга — це світло, яке надихає ваш день.
При кожній оплаті карткою Mastercard® дарує вам 20% бонусів на наступні покупки.
Як скористатися пропозицією:
- Здійснюйте оплату онлайн на сайті readeat.com або на касі в книгарні Readeat за допомогою картки Mastercard® від МТБ Банку на будь-яку суму.
- Зазначте свій номер мобільного телефону при здійсненні оплати на сайті readeat.com або назвіть його продавцю під час оплати в книгарні Readeat.
- Гарантовано отримайте 20% бонусів* від суми оплати, які нараховуються на ваш бонусний рахунок.
Період проведення пропозиції: з 1 грудня 2023 року по 31 грудня 2023 року включно.
Умови: https://news.finance.ua/ua/zihrivaytesy ... mastercard
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 09:58

Акція «За розрахунки отримуй стабільно подарунки»

Вигравайте гарантовані подарунки та iPhone 14 Pro 256GB
Хочете отримати гарантовані подарунки та шанс виграти iPhone 14 Pro 256GB? Тоді ця акція саме для вас!
Мерщій беріть участь у Акції «За розрахунки отримуй стабільно подарунки» від Visa та МТБ Банку!
Хто може прийняти участь:
всі резиденти України, які досягли повноліття та є власниками дебетової картки Visa від МТБ Банку.
Періоди акції:
З 25 грудня 2023 до 31 січня 2024
З 1 лютого 2024 до 29 лютого 2024
3 1 березня 2024 до 31 березня 2024
Умови: https://news.finance.ua/ua/akciya-za-ro ... -mtb-banku
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Повідомлень: 2915
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 17:59

Депозит «Строковий» додає +0,5% до ставки у гривні

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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 09:20

Спеціальна пропозиція від МТБ Банк

Спеціальна пропозиція для тих, хто цінує свої фінанси та шукає надійний спосіб для їх збереження та примноження: збільшуйте свій депозит у МТБ Банку та отримуйте додаткові бонуси!
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А якщо у Вас день народження, тоді Ваш бонус складатиме +1%! А ще, при продовженні депозитів від 1 місяця, Ви отримаєте: +0,3% до ставки у гривні! +0,2% до ставки у валюті!
Щоб Ви могли прийняти найкраще рішення, ось поточні ставки по депозитам у МТБ Банку: до 15% у гривні/до 1,95% у доларах США/до 1,4% у євро.

Більш детально за посиланням: https://news.finance.ua/ua/special-na-p ... mnozhennya
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