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Фонд гарантування продає 113
гектарів землі на Оболоні

Фонд гарантування продає 113 гектарів землі на Оболоні
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 15:30

Фонд гарантування продає 113 гектарів землі на Оболоні

Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує 30 червня провести аукціон з продажу 113 га землі в Києві на Оболоні за стартовою ціною у 370 млн грн.

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Интересно, не тот ли это участок, по которому проходит магистральный газопровод
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