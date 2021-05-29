Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує 30 червня провести аукціон з продажу 113 га землі в Києві на Оболоні за стартовою ціною у 370 млн грн.
Дивися повний текст Фонд гарантування продає 113 гектарів землі на Оболоні.
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Додано: Пон 07 чер, 2021 15:30
Фонд гарантування продає 113 гектарів землі на Оболоні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фонд гарантування продає 113 гектарів землі на Оболоні.
Додано: Пон 07 чер, 2021 15:30
Интересно, не тот ли это участок, по которому проходит магистральный газопровод
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