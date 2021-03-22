Криптоінвестори створили сайт ElonOMeter.com, який покликаний розраховувати збиток криптовалютної галузі від повідомлень Ілона Маска в Twitter.
Дивися повний текст Криптоінвестори створили «ілонометр» — сайт для оцінки збитку від твітів Ілона Маска.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 06:54
Криптоінвестори створили «ілонометр» — сайт для оцінки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Криптоінвестори створили «ілонометр» — сайт для оцінки збитку від твітів Ілона Маска.
Додано: Сер 09 чер, 2021 06:54
Илон Маск это бог биткоина, он одними твитами может управлять его курсом :) Так что лучше молитесь на него адепты криптовалют ;)
Додано: Сер 09 чер, 2021 07:10
Re: Криптоінвестори створили «ілонометр» — сайт для оцінки..
... и биточек сразу после этого упал. Молодцы
Додано: Сер 09 чер, 2021 11:51
Re: Криптоінвестори створили «ілонометр» — сайт для оцінки..
То вони хочуть щоб Ілон допоміг, зробив декілька твітів що треба купувати біток. Бо ж воно падає...
Додано: Сер 09 чер, 2021 12:15
как и в любом инвестировании: пока дешевеет - киты скупают, а пересичные в панике продают по 30 то, что покупали по 65.
потом будет рост, пересичные будут покупать по 100 то, что продали по 30... И покупать будут в том числе у Маска, который купил у них по 30 после своих твитов)
Додано: Сер 09 чер, 2021 21:41
Re: Криптоінвестори створили «ілонометр» — сайт для оцінки..
Это из личного опыта ?
Додано: Сер 09 чер, 2021 23:03
я, в детстве, предложил так деньги делать из пивных крышек, расплющенных на трамвайных рельсах. "Намайнил" по-быстрому крышек, на них накупил всего - солдатиков всяких, машинок у друзей и больше не принимал крышки обратно. Зачем мне этот дурацкий мусор?
торговля крышками в разгаре..
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