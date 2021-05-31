Україна витратить на дороги за три роки 240 млрд гривень...

Додано: Чет 10 чер, 2021 09:21

BiGor, знаете, Вы мне сейчас напоминаете одних моих знакомых с дачи: если вам лично дороги не нужны то они никому не нужны. А ведь доехать до медицины в Шепетовке из какого-то села - без дорог не получится.



У моих дачных приятелей нет машины, потому они всегда выступали против любых инициатив по улучшению дорог которые делаются за счёт местных дачных товариществ. При это одно время они довольно часто пользовались тем что машина есть у меня: когда им надо было вывезти с дачи какой-то урожай. От дач до ближайшей остановки километра 3-4 и делать это "ногами", как лет 10-20 назад когда все были помоложе, уже тяжело. Когда возил их машиной, то нагруженная урожаем и приятелями легковая машина иногда демонстрировала что "тут бы на внедорожнике лучше ехать".



И ведь дело не только в том что дороги нужны тем у кого есть личный автомобиль. Даже безлошадным надо периодически что-то привезти на дачу на грузовике. А делать это по хреновой грунтовке, да ещё не дай бог в дождь - тяжело. Были случаи когда машина разворачивалсь потому что не могла заехать на горку или дорогу так расколбасило что даже грузовик проезжал с трудом.



За последние несколько лет ситуация с дорогами заметно улучшилась. Зеленский тут совершенно не при чём, Порошенко тоже: всё финансируют сами дачники. Что кроме всего прочего сказалось на стоимости участков: у нас раскупили все простаивавшие участки и сейчас в бурьянах стоят лишь те которые их владельцы категорически продавать не хотят. Тоесть даже будучи безлошадными приятели получили потенциальный бонус в виде роста цены их участка - если они захотят его продать (ведь ездить сюда без машины с возрастом всё тяжелее) то получат уже не 300-500 баксов как лет десять назад, а тыщи 2-3 минимум. Но нет, приятели всё равно против. Потому что "нам дороги не нужны". А я уже подумываю что если буду менять авто то нет нужды покупать что-то с хорошим клиренсом и теперь для поездок на дачу подойдёт любая городская пузотёрка. А ранее несколько дешевых седанов с огромными "дачными" багажниками и просторным (пусть и бюджетным) салоном были отброшены именно по причине "до дачи не доедет".