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СБУ викрила «видобувачів» криптовалюти, які під'єдналися...
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Додано: Сер 09 чер, 2021 18:09
Пропонуємо до обговорення:
Кіберфахівці Служби безпеки України (СБУ) викрили "добувачів" криптовалюти, які під'єднали своє обладнання до однієї з трансформаторних підстанцій в Дніпропетровській області. Це створило загрозу для критичної інфраструктури регіону.
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R2
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Додано: Сер 09 чер, 2021 18:09
когда на СЕТАМ можно будет видяхи купить?
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Tamagoch
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Додано: Сер 09 чер, 2021 20:59
Tamagoch у них просто сменится владелец))
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rapyd777
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Додано: Чет 10 чер, 2021 08:20
То что выявили хорошо. Одно не понятно чем же должно заниматься СБУ и что делает полиции кроме как катаются на машинах ?
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Igorten
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Додано: Чет 10 чер, 2021 14:57
Сбу всегда больше интересовало "коммерсов пощипать". Максимум - отработать команду "Фас!" от президента. Для безопасности страны полезность этой конторы отрицательная ИМХО.
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konsts1174
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