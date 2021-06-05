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Захист персональних даних: які
зміни чекають на українців

Захист персональних даних: які зміни чекають на українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:35

Захист персональних даних: які зміни чекають на українців

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про захист персональних даних

Дивися повний текст Захист персональних даних: які зміни чекають на українців.
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