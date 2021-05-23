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«Ресурсний» законопроєкт Кабміну: які податки хочуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 чер, 2021 07:27
Пропонуємо до обговорення:
Кабмін 2 червня зареєстрував у Верховній Раді проєкт змін до Податкового кодексу.
Дивися повний текст «Ресурсний» законопроєкт Кабміну: які податки хочуть підвищити в Україні
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Додано: Чет 10 чер, 2021 07:28
Либертарианцы... :)
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Додано: Чет 10 чер, 2021 07:34
Шо там либертарианцы голосовавшие за Голобородька, вам ещё икается?
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Додано: Чет 10 чер, 2021 17:55
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